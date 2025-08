Marituba: ação ‘Prefeitura Itinerante’ leva serviços gratuitos ao bairro Mirizal neste sábado (9)

Mais de 20 serviços serão ofertados à população de Marituba, de forma gratuita, no próximo sábado (9). Uma nova edição do projeto Prefeitura Itinerante, promovido pela Prefeitura de Marituba, será realizada na Travessa Antônio Maria Brito, no bairro Mirizal. Diversos atendimentos gratuitos serão oferecidos sem custo, em áreas como saúde, cidadania, assistência social, esporte, lazer, meio ambiente e cultura. A ação inicia às 9h e segue até as 13h.

A população poderá contar com atendimentos especializados na área da saúde, como consultas médicas, vacinação, triagem e agendamento de consultas. No dia, o público também poderá se consultar com especialistas como clínico geral, ortopedista, urologista, dermatologista, gastroenterologista, ginecologista, fisioterapeuta e dentista.

Também haverá serviços de corte de cabelo, limpeza de pele, sobrancelhas e manicure, oficinas de compostagem e educação ambiental, vacinação e triagem de animais, distribuição de mudas e de biofertilizantes.

Já no espaço da Cidadania, haverá a emissão de documentos, como RG, CPF, certidão de nascimento e Carteira de Trabalho Digital, além de atendimento do Procon e orientação para empreendedores, bem como assistência jurídica para o público feminino.

A programação ainda inclui atividades para crianças no espaço kids, recreação, aulão de aeróbica e inscrições em projetos esportivos e cursos. A ação vai mobilizar mais de 300 servidores para atender às demandas da comunidade, garantindo acolhimento, escuta e orientação sobre os serviços da Prefeitura.

Confira a lista de atendimentos

Saúde

Consultas com clínico geral, ortopedista, urologista, dermatologista, gastroenterologista, ginecologista, odontologia, fisioterapia, vacinação e marcação de consultas

Assistência Social

Orientação sobre programas sociais (Renda Marituba), Cadastro Único, atendimento do CRAS, CREAS, escuta especializada e serviços do Criança Feliz e SCFV

Cidadania

Emissão de RG, CPF, certidões, Carteira de Trabalho Digital, atendimento do Procon e Sala do Empreendedor (Sebrae)

Mulher

Acolhimento com assistente social e psicóloga e orientação jurídica especializada.

Beleza e Cultura

Corte de cabelo, barba, limpeza de pele, sobrancelhas, manicure e inscrições para cursos.

Meio Ambiente

Oficina de educação ambiental, compostagem caseira, biblioteca sustentável, vacinação e triagem de cães e gatos, coleta de lixo eletrônico e doação de mudas e biofertilizantes

Esporte e Juventude

Aulão de aeróbica, atendimento nutricional, inscrições em projetos esportivos e no cursinho municipal

Habitação

Orientações sobre programas Minha Casa Minha Vida, Sua Casa e regularização fundiária (REURB).

Defesa Civil

Cadastramento de famílias em situação de vulnerabilidade, avaliação de árvores com risco de queda e orientação para formação comunitária.

Ouvidoria

Escuta e registro das demandas da população.

Serviço

Prefeitura Itinerante – Bairro Mirizal

Data: 9/8

Horário: 9h às 13h

Local: Travessa Antônio Maria Brito – Mirizal

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades