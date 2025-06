Marituba se compromete com futuro verde

Representando a prefeita, Patrícia Alencar (MDB), em evento realizado pela Abracam em Belém, secretária do meio ambiente de Marituba, Renata Novaes, reafirmou o compromisso do município com os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) e compartilhou as expectativas para a COP 30.

Assinado na semana do meio ambiente no início do mês de junho pela prefeita Patrícia Alencar, o Pacto de Prefeitos, também conhecido como compromisso “Meu Município pelos ODS” é uma iniciativa Federal e tem como objetivo implementar as 17 ODS da Organização das Nações Unidas (ONU) nos municípios de todo o país, adaptando cada Objetivo às realidades diversas do Brasil. A adesão ao compromisso é voluntária e tem metas como: construir uma gestão eficiente, ampliando as possibilidades de reconhecimento nacional e internacional e aumentar a diplomacia, expandindo possibilidades de recursos e investimentos, sempre alinhados ao desenvolvimento sustentável. Renata Novaes ressaltou o compromisso de Marituba em se tornar cada vez mais sustentável com ações que possam, principalmente, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população maritubense.

Marituba está entre os 3 municípios do estado a assinar o compromisso com as ODS, junto com Abaetetuba e Santarém. A expectativa da prefeitura é a partir deste compromisso trazer inteligência, tecnologia, recursos financeiros e humanos para desenvolver o planejamento. Atualmente, a educação ambiental é a principal frente do município para fortalecer o desenvolvimento sustentável, como o fortalecimento de coleta seletiva e cooperativas de catadores, a saúde e proteção animal, e arecuperação de áreas verdes. Atualmente a cidade possui 19 iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável.

"Nossa expectativa é que parceiros venham e apoiem os projetos".

Renata Novaes, secretária do meio ambiente.

Sobre a COP 30, Marituba já está há 18 meses se preparando, desenvolvendo planejamento de projetos, preparando a cidade para visitações. A prefeitura participou da assembleia BRICS no Brasil, e atualmente possui uma cadeira na Comissão Interministerial das Mudanças Climáticas. A secretária ressaltou ainda a importância da Abracam (Associação Brasileira de Câmaras Municipais) ao gerar eventos de diálogos entre os poderes executivo e legislativo.

Lançamento nacional de projeto ‘Câmaras Educacionais e Sustentáveis’ em Belém

Crédito: Ivan Duarte.

Vereadores dos municípios do estado marcam presença no VI Congresso Paraense de Câmaras Municipais, realizado no SESC e promovido pela Abracam em parceria com a Universidade Federal do Pará. O evento que termina sexta-feira (27/06) é palco de lançamento do projeto “Câmaras Educacionais e Sustentáveis” – uma parceria inédita com o Ministério do Meio Ambiente que busca capacitar e construir uma rede política do poder legislativo para inserir as ODS no cenário nacional.

O projeto piloto que inicia em solo paraense graças à COP 30, tem o objetivo de alcançar todos os 144 municípios do estado e expandir progressivamente para os municípios de toda a esfera federal. Para Rogério Rodrigues, Diretor da Abracam, o Pará é o local adequado para iniciar o debate de políticas públicas, preservação ambiental e mudanças climáticas, a iniciativa propõe fortalecer as câmaras municipais do país, dessa forma, aproximando as demandas da população por intermédio dos vereadores e disseminar conhecimento para maior aderência às ODS. O Vereador Fernando Albuquerque (MDB) de Tucuruí, ressaltou a importância do evento e as pautas pertinentes e atuais discutidas,a troca de informações, contribuindo para posterior retorno aos municípios em busca de compartilhar e contribuir mais à população visando o futuro. O projeto nacional da Abracam pretende agir de forma híbrida, aumentando assim, de forma progressiva, a aderência dos vereadores.