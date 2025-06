Marituba assina pacto ambiental e se prepara para a COP 30

A Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), oficializou, nesta terça-feira (3), a adesão ao Pacto Federativo pela Agenda 2030, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A assinatura, realizada durante o Workshop de Educação Ambiental, na Câmara Municipal de Marituba, garante ao município acesso a recursos, capacitação e apoio técnico para estruturar políticas públicas voltadas à preservação ambiental, inclusão social e desenvolvimento sustentável rumo à COP 30.

A secretária de Meio Ambiente, Renata Novaes, destacou que a iniciativa marca o início da Semana do Meio Ambiente no município. “Todas as atividades estão voltadas para o meio ambiente, sustentabilidade, resiliência climática e, claro, a COP 30”, disse. Ela também detalhou ações em andamento: “A prefeitura tem investido em arborização urbana, especialmente com o plantio do marí, que dá nome à cidade e simboliza nossa identidade. Também temos ações voltadas à proteção e saúde animal, realização de feiras sustentáveis, educação ambiental contínua e incentivo à coleta seletiva, com fortalecimento das cooperativas de catadores. Tudo isso integra a nossa Sala Verde, um espaço de referência para ações ambientais e formação cidadã", afirmou.

Secretária de Meio Ambiente de Marituba, Renata Novaes: “Todas as atividades estão voltadas para o meio ambiente, sustentabilidade e, claro, a COP 30” (Foto: Igor Mota/O Liberal)

O diretor de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marcos Sorrentino, participou do encontro e ministrou palestra sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos municípios. “A importância da Semana do Meio Ambiente é chamar atenção para algo que está no nosso cotidiano, mas que muitas vezes não percebemos. Marituba dá um exemplo ao assinar o pacto pelos ODS”, afirmou.

Marcos Sorrentino destacou ainda a parceria com o município para transformar o viveiro local em um espaço educador, que contribua com a restauração florestal, geração de renda e valorização da biodiversidade. “É uma iniciativa que melhora o meio ambiente e as condições de vida da população”, completou.

Participação de cooperativas

O workshop também foi relevante para as cooperativas de reciclagem de Marituba. Segundo Otoniel Moraes, representante das cooperativas, mais de 200 toneladas de resíduos recicláveis foram coletadas apenas nos quatro primeiros meses de 2024. “Nosso maior desafio é conscientizar a população sobre a importância da separação dos resíduos”, pontuou.

Com o tema “Menos Plástico, Mais Vida”, a Prefeitura de Marituba realiza, entre os dias 3 e 6 de junho, a Semana do Meio Ambiente 2025. A programação inclui palestras, imersões ecológicas, plantios simultâneos de mudas, blitz educativa e ações de conscientização em feiras livres, com foco na preparação do município para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em Belém no próximo ano.

A imagem mostra o diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marcos Sorrentino (Foto: Igor Mota/O Liberal)

O evento é promovido pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Educação. A abertura da programação, nesta terça-feira (3), foi marcada pelo workshop "Fortalecimento das políticas públicas de Educação Ambiental rumo à COP 30”, com participação de especialistas e assinatura da carta compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).