Alunos de Marituba são premiados na maior olimpíada científica do Brasil

Com uma conquista de 10 medalhas de ouro, 5 de prata, 1 de bronze e 17 menções honrosas, um total de 33 estudantes de escolas públicas de Marituba foram premiados na 19ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A maior olimpíada científica do país reuniu centenas de participantes na última segunda-feira (3), em uma Cerimônia Nacional de Premiação, no Rio de Janeiro.

Entre os destaques nacionais, está a estudante maritubense Sophia Pires, multimedalhista da OBMEP, que conquistou a maior nota do Brasil na prova deste ano. “Eu sou de Marituba e me alegro muito em receber o apoio da Prefeitura em realizar o meu sonho. Realizar essa prova era algo fora da minha realidade e, desde sempre, a Prefeitura de Marituba vem me apoiando. Hoje essa conquista é minha, mas também de todos”, declarou a aluna.

Os grandes resultados dos estudantes são frutos do projeto de Preparação Olímpica de Matemática (POM), idealizado e desenvolvido pelo professor André Paixão da Secretaria Municipal de Marituba (Semed).

A iniciativa tem como foco preparar alunos da rede pública municipal para competições acadêmicas de alto nível, como a OBMEP e Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), oferecendo aulas específicas, acompanhamento pedagógico e incentivo à dedicação aos estudos da matemática. “Ao longo dos anos, o POM tem revelado talentos promissores e transformado a realidade de muitas escolas, alunos e famílias”, explica o professor André Paixão.

Além do POM, o Projeto de Iniciação Científica (PIC), realizado pelo professor David Figueiredo em Marituba, volta-se aos alunos medalhistas e garante uma bolsa de estudos aos premiados. O PIC é desenvolvido Prefeitura de Marituba, por meio da Semed.

Para o professor David Figueiredo, as medalhas conquistadas pelos alunos são um marco do avanço educacional de Marituba. “Cada premiação simboliza horas de estudo e disciplina e é fruto do esforço coletivo de estudantes, professores, gestores escolares e da equipe técnica da SEMED”, disse.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades