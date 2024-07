9ª Marcha das Mulheres Negras será realizada na quinta-feira (25), em Belém

Belém recebe, na quinta-feira (25), a 9ª Marcha das Mulheres Negras. O evento marca o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, além do Dia Nacional e Estadual de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. A marcha começa a partir das 17h, em frente ao prédio da Companhia de Docas do Pará (CDP) e conta com apresentações artísticas e culturais no encerramento.

Com o tema "Rumo à Marcha Nacional por Reparação e Bem Viver", as mulheres negras amazônidas do Pará fazem referência à marcha nacional que vai ser realizada em novembro de 2025, em Brasília (DF), e pretendem mobilizar mulheres negras de todo o estado para a elaboração de estratégias que garantam a participação de uma delegação numerosa de paraenses no evento nacional.

A nona edição da marcha foi antecedida por uma campanha de 30 dias de ativismo contra o racismo, cujo objetivo foi convidar todas as instituições, coletivos, organizações e ativistas parceiras a proporem e realizarem ações que debatam aspectos relacionados ao tema do evento.

Além disso, a marcha e a campanha de ativismo estão alinhadas ao calendário nacional de ativismo, chamado de #julhodaspretas: mês de incidência política das mulheres negras em todo o Brasil.

A concentração da caminhada será na frente do prédio da CDP, percorrerá a avenida Presidente Vargas. Ao longo do trajeto, as mulheres negras fazem diversas intervenções. O encerramento será no Quilombo da República, na esquina entre as avenidas Nazaré e Assis de Vasconcelos, onde haverá apresentações artísticas e culturais.

Serviço

Marcha celebra o Dia da Mulher Negra em Belém

Dia: 25 de julho de 2024

Horário: a partir das 17h

Local: em frente ao prédio da CDP (avenida Presidente Vargas, nº 41) até o Quilombo da República (esquina entre as avenidas Nazaré e Assis de Vasconcelos)