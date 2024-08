32 pessoas são apresentadas pela PM à Delegacia de Proteção ao Torcedor, dentro do Mangueirão

Na tarde deste sábado (31/8), a Polícia Militar apresentou 32 pessoas à Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos, que funciona dentro do Mangueirão´. O estádio recebe o jogo de estreia do Clube do Remo no quadrangular da Série C contra o Botafogo-PB.

Antes do jogo iniciar, nesta tarde, vídeos circularam nas redes sociais mostando policiais militares revistando grupos de torcedores, todos homens, a maioria vestidos com camisas de torcida organizada. Havia homens sem camisa também.

A reportagem da redação integrada pediu informações à Assessoria da PM, e foi informada que, "a Polícia Civil apresentou 32 pessoas para serem ouvidas na Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos. A equipe policial apura os crimes de incitação ao tumulto, porte de instrumentos para violência nas arenas esportiva e associação criminosa".

Durante esta semana, a Polícia Militar informou que os militares iriam atuar antes, durante e depois da partida. "As equipes serão empregadas tanto na área interna quanto na região externa do estádio, o policiamento também será reforçado pelas equipes de segurança para a organização do trânsito e no reforço do policiamento nas ruas próximas", informou.