'Vacina delivery' de Ananindeua chega ao bairro de Águas Lindas nesta quinta-feira

A "Vacina Delivery", serviço ofertado pela Prefeitura de Ananindeua em uma van que percorre os bairros, feiras e praças do município, segue vacinando nesta quinta-feira (02). Dessa vez, das 8h às 12h, no bairro de Águas Lindas, com as três doses do imunizante contra a covid-19. Para garantir a vacinação basta apresentar RG, CPF ou cartão SUS e cartão de vacinação.

Além disso, de segunda a sexta, das 08h às 13h, nas 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS), também segue a vacinação com 1ª dose e 2ª dose (vacinados há 21 dias) da Coronavac para pessoas com 18 anos ou mais; e 2ª dose da Astrazeneca para pessoas com 18 anos ou mais e que estejam com a 2ª dose em atraso.

Unidades de Saúde: UBS Guanabara, UBS Nova Água Lindas, UBS Júlia Seffer, UBS Águas Brancas, UBS Aurá, UBS Ananindeua Centro, UBS Celso Leão, UBS Guajará 1, UBS Distrito Industrial, UBS Elo 1 e Elo 2, UBS Paar, UBS Ana Maria Moraes, UBS Curuçambá Rural, UBS Paulo Frota, UBS Cidade Nova 6, UBS Icuí, UBS Cristo Redentor, UBS Warislândia, UBS Nova Zelândia, UBS Jaderlândia, UBS Coqueiro, UBS Ariri e UBS Una.

Balanço

De janeiro até o momento, 720.422 doses de anticovid-19 já foram aplicadas na população de Ananindeua. Ao todo, 355.334 pessoas tomaram a 1ª dose (D1) e 334.694 completaram o esquema vacinal, recebendo também a 2ª dose (D2). Em relação à 3ª dose, o município já aplicou 30.394 doses.