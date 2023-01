Unidade de Saúde Paulo Frota é reinaugurada em Ananindeua, após reforma de ampliação

A Unidade de Saúde Paulo Frota foi entregue à população de Ananindeua no último sábado (7), depois de passar por uma reforma que revitalizou e também ampliou o espaço. Agora, o local deve oferecer mais qualidade no atendimento aos pacientes, e também à rotina de trabalho dos servidores. A reinauguração da US que fica na Travessa We 14, no bairro do Coqueiro, teve a participação do prefeito Dr. Daniel Santos (MDB) e fez parte das comemorações das comemorações do aniversário de 79 anos da cidade, celebrado no dia 3 de janeiro.

O prefeito explicou que a unidade deve servir de referência na área de saúde para a região do bairro do Coqueiro e entorno. Médico, ele também destaca a relevância do atendimento humanizado à população.

"Aqui, estamos diante de um novo marco para nossa cidade, pois é o primeiro Centro de Referência de Vacinação do município. Vamos seguir trabalhando para melhor servir todos os moradores de Ananindeua, até o fim da nossa gestão temos o compromisso de revitalizar e informatizar todas as unidades de saúde, entregar o hospital pediátrico e o primeiro hospital público do município, entregar mais três Unidades de Pronto Atendimento (UPA), uma no Paar, Jaderlândia e Guanabara”, afirmou o prefeito doutor Daniel Santos.

A US Paulo Frota conta com consultório odontológico, salas de vacinação, de amamentação e para exames, playground, brinquedoteca, entre outros. A reestruturação contou ainda com a revitalização de toda área externa e readequação, conforme normas de acessibilidade, que permite a todo cidadão com deficiência e idosos acessar o serviço com maior segurança. Na US, a população contará ainda com a Estratégia de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e o programa Saúde da Família, serviços que são considerados porta de entrada para a organização e o fortalecimento da atenção básica.

Entre os demais serviços e procedimentos ofertados na US Paulo Frota estão ainda a coleta do PCCU, principal exame para a prevenção e/ou diagnóstico precoce do câncer de colo do útero; e a realização de testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C.

“É inacreditável ver como a Unidade de Saúde ficou linda, vai muito além do que imaginávamos, pois há anos gostaríamos que a unidade fosse reformada, porque do jeito que estava era horrível, pequena”, comemorou dona Maria de Fátima, de 54 anos, moradora do bairro do Coqueiro há 45 anos.

Hanna Martins, gerente da unidade, ficou emocionada ao lembrar de como era antes e como ficou agora. “Não tem como não chorar em ver nossa unidade tão bonita, é muito gratificante. A gente teve tantas batalhas e vencemos todas elas com uma estrutura que não era adequada para os atendimentos, mas agora a sensação que tenho é de gratidão. Gratidão por saber que a população vai ter um atendimento de verdade, de qualidade, humanizado, com todo cuidado que ela merece. Isso é um sonho sendo realizado, agora vamos poder triplicar o número de atendimento”.