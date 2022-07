Saiba onde encontrar teste de covid-19 e vacina nesta sexta-feira (22), em Ananindeua

Para continuar curtindo o verão seguro, é importante que a população conclua o esquema vacinal contra covid-19. Nesta sexta-feira (22), todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão aplicando doses da vacina de 8h às 11h30. Além disso, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, oferta também testagem gratuita para a doença no Ginásio de Esporte Doutor Almir Gabriel (Abacatão), de 8h às 12h.

Para ambos os serviços, é necessário ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF ou Cartão SUS. No caso de segunda, terceira ou quarta dose, precisa também portar o cartão de vacinação.

Confira as vacinas disponíveis

Coronavac

1ª dose: Vacinação destinada às crianças de 06 a 11 anos sem comorbidades, e demais pessoas a partir de 12 anos;

2ª dose: Vacinação destinada às crianças de 06 a 11 anos sem comorbidades, e demais pessoas a partir de 12 anos que estejam com intervalo de 28 dias completos após a primeira dose.

3ª dose: Vacinação destinada às pessoas com 12 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

4ª dose: Pessoas com 40 anos ou mais, imunocomprometidos ou não; trabalhadores de saúde público e privado; trabalhadores da educação do ensino básico e superior; forças armadas e forças de segurança e salvamento, com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Astrazeneca

Destinada às pessoas a partir de 18 anos ou mais, menos grávidas.

3ª dose: Vacinação destinada às pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

4ª dose: Pessoas com 40 anos ou mais, imunocomprometidos ou não; trabalhadores de saúde público e privado; trabalhadores da educação do ensino básico e superior; forças armadas e forças de segurança e salvamento, com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Pfizer pediátrica

Destinada às crianças de 05 a 11 anos completos.

1ª dose: Vacinação destinada para crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não;

2ª dose: Vacinação destinada às crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 02 meses completos após a primeira dose.

Pfizer adulto

2ª dose: Vacinação destinada às pessoas com 12 anos ou mais, que tenham intervalo de 28 dias após a aplicação da primeira dose.

3ª dose: Vacinação destinada às pessoas com 12 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

4ª dose: Pessoas com 40 anos ou mais, imunocomprometidos ou não; trabalhadores de saúde público e privado; trabalhadores da educação do ensino básico e superior; forças armadas e forças de segurança e salvamento, com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Janssen

Vacina destinada às pessoas a partir de 18 anos ou mais, menos grávidas.

3ª dose: Vacinação destinada às pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

4ª dose: Pessoas com 40 anos ou mais, imunocomprometidos ou não; trabalhadores de saúde público e privado; trabalhadores da educação do ensino básico e superior; forças armadas e forças de segurança e salvamento, com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Locais de vacinação

UBS Águas Brancas, UBS Águas Lindas, UBS Ananindeua Centro, UBS Ariri, UBS Atalaia, UBS Carlos Guimarães, UBS Cidade Nova IV, UBS Coqueiro, UBS Cristo Redentor, UBS Celso Leão, UBS Distrito Industrial, UBS Elo I e II, Escola Agostinho Monteiro, UBS Falcolândia, UBS Guajará I, UBS Guanabara, UBS Icuí, UBS Jaderlândia, UBS José Araújo, UBS Júlia Seffer, UBS Nova Águas Lindas, UBS Novo Cristo, UBS Nova Zelândia, UBS PAAR, UBS Pedreirinha, UBS Roraima-Amapá, UBS Saré e UBS UNA.