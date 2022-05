Remadores profissionais podem participar da 1º Remada Insular nas Ilhas de Ananindeua neste domingo

Neste domingo (15), a Prefeitura de Ananindeua vai promover a 1º Remada Insular do município com percurso de 8km, e que está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec), reunindo mais de 60 remadores.

A gestão municipal informou que não haverá inscrições, qualquer remador profissional poderá participar, mas precisará ter um barco de apoio. As modalidades serão stand-up paddle, caiaque de pesca e oceânico.

A concentração será às 8h, na Marina Canto da Ilha, do bairro do Curuçambá, com largada às 9h e o trajeto deve passar pelos principais furos e rios da região. A remada terá duas paradas: a primeira na Comunidade Nova Esperança e a segunda no Restaurante Sal da Terra, localizado na Ilha de João Pilatos, antes do retorno à Marina.

Durante o evento, será realizado o lançamento oficial do Turismo de Aventura na região das Ilhas de Ananindeua, que tem o intuito de promover ações que envolvam as atividades de turismo a partir das potencialidades naturais da região.

Serviço:

1º Remada Insular de Ananindeua

Dia: 15 de maio

Concentração: 8h

Largada: 9h

Local: Marina Canto da Ilha

Endereço: Rua Manoel Rosa, 1487 - Bairro Curuçambá