Ananindeua resgata programação de Jogos nas Ilhas do município

Neste final de semana serão retomados os Jogos nas Ilhas e acontecerá o I Festival Cultural das Ilhas de Ananindeua. Os eventos começam às 9h, na Comunidade João Pilatos. A principal meta é promover o esporte nas comunidades pertencentes as ilhas do município, sendo que seis delas participarão dos jogos.

São disputadas três modalidades: futebol, vôlei e queimada, além de natação no rio, subida no açaizeiro e corrida na trilha, que fazem parte do cotidiano dos moradores das comunidades. Os ganhadores da cada modalidade receberão medalhas e troféus.

A subida no açaizeiro é uma das modalidades que serão disputadas nos Jogos das Ilhas de Ananindeua (Divulgação/Prefeitura de Ananindeua)

O primeiro festival cultural, que acontecerá somente no dia 26, também tem o intuito de fomentar os antigos festivais do Açaí, Cupuaçu e do Produtor Rural da Ilha de Igarapé Grande, que irão compor a programação. O objetivo dessa integração dos festivais é levar a oportunidade de divulgação e a valorização da cultura local, além de incentivar o turismo nas ilhas e contribuir para a geração de renda local.

O Festival integrado é resultado do edital de Ananindeua prêmio “Raimundo Pinheiro” viabilizado pela Lei Aldir Blanc. O festival do Açaí, Cupuaçu e do Produtor Rural foram premiados no segmento de povos tradicionais das ilhas. Toda a programação é da prefeitura de Ananindeua em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) e a Secretaria Municipal de Cultura (Secult).