Pagamento do IPTU em Ananindeua com desconto vai até esta terça-feira, 10 de maio

Moradores de Ananindeua que desejam pagar o Imposto Predial e Territorial Urbana (IPTU) com 20% de desconto têm até esta terça-feira (10) para realizar o pagamento. A informação é da Prefeitura de Ananindeua, que determinou o prazo para a quitação.

Para ter o abatimento, é necessário fazer o pagamento em cota única. O boleto está sendo enviado por meio de correspondência para a casa do contribuinte por meio dos Correios, no endereço cadastrado na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (Segef).

VEJA MAIS

Tendo a Guia de Recolhimento em mãos, o IPTU poderá ser pago nas agências bancárias credenciadas (Banpará, Basa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa) ou nos demais canais disponibilizados pelas instituições financeiras, como os aplicativos bancários. Também é possível retirar o boleto via Online pelo site da instituição (www.ananindeua.pa.gov.br/segef) ou na própria sede do órgão, bem como no balcão de atendimento da instituição, “Atende Fácil”, no Shopping Metrópole.

A SEGEF também está disponibilizando aos contribuintes do município mais uma forma de pagamento dos seus impostos municipais (exceto ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): o recebimento via PIX, por meio do código QR CODE. O recolhimento via PIX vem garantindo rapidez e mais segurança nas transações feitas na secretaria.

Nesse primeiro momento, as guias com o código estão sendo emitidas no atendimento desta secretaria, localizada na avenida Cláudio Sanders, número 1590, ao lado da Escola Sesi, das 08 às 14h, ou no Atende Fácil, localizada no 3º piso do Shopping Metrópole, localizado na Avenida Mário Covas e no site.

Aos que perderem o prazo

Após o dia 10 de maio, os contribuintes que não pagaram o imposto em cota única poderão parcelar o valor do débito em até 8X (sem juros). O parcelamento da guia deve ser feito no atendimento da Segef.

Quem está isento de pagar o IPTU?

Ficam isentos de pagar o imposto os moradores que não possuem renda; os que recebem até um salário mínimo; que sejam aposentados por invalidez; ou que possuem alguma doença incapacitante que possa ser comprovada, além de entidades, instituição patronal ou de trabalhadores sem fins lucrativos.

Como tirar a Guia de Pagamento do IPTU

Seja pelo pagamento por cota única ou de forma parcelada, a Guia de pagamento do IPTU poderá ser retirada:

1) Presencial (no próprio órgão) - O contribuinte deverá se deslocar até a sede da Segef, localizada na avenida. Claudio Sanders, n° 1.590, no bairro Maguari. O horário de atendimento é das 8h às 14h. O contribuinte deverá levar documento de identificação com foto (emitido por órgão público), se proprietário, ou documento de identificação com foto (emitido por órgão público),e procuração nas demais hipóteses. O uso de máscara é obrigatório.

2) Via Internet - O contribuinte deverá acessar o endereço eletrônico www.ananindeua.pa.gov.br/segef e, clicando no botão "EMITIR IPTU / ALVARÁ", entrará na página, onde poderá informar o número de inscrição do IPTU sem o ÚLTIMO DÍGITO.

3) Balcão Atende Fácil - O contribuinte também pode ir até a Estação Cidadania, localizada no Shopping Metrópole, na Avenida Mário Covas, das 10h às 17h.

Calendário IPTU/2022

De janeiro até 10 de maio de 2022: Desconto de 20% no valor total do imposto ( Cota Única/ IPTU- 2022).

A partir do dia 10 de maio: Fica valendo o parcelamento em até 8x - com vencimento todo dia 10 de cada mês. Ou pagamento em cota única (sem desconto).