IPTU: começa pagamento de cota única em Ananindeua

Até o dia 10 de maio, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (Segef), oferece 20% de desconto no pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbana (IPTU).

A prefeitura está enviando o boleto da cota única com desconto, no prazo determinado, por meio de correspondência. A gestão municipal destaca que o documento será enviado pelos correios ao endereço de moradia cadastrado na secretaria. Na posse da guia de recolhimento, o IPTU poderá ser pago em qualquer agência bancária credenciada (Banpará, Basa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa) ou nos demais canais disponibilizados pelas instituições financeiras, como os aplicativos bancários.

É possível também retirar o boleto na internet, pelo site da instituição (www.ananindeua.pa.gov.br/segef) ou na própria sede da secretaria, assim como no balcão de atendimento da instituição, “Atende fácil”, que fica em um shopping da cidade.

Ficam isentos de pagar o imposto os moradores que não possuem renda; os que recebem até um salário mínimo; que sejam aposentados por invalidez; ou que possuam alguma doença incapacitante que possa ser comprovada, além de entidades, instituição patronal ou de trabalhadores sem fins lucrativos.

Presencial e Online

Seja pelo pagamento por cota única ou de forma parcelada, a Guia de pagamento do IPTU poderá ser retirada:

1) Presencial (no próprio órgão) - O contribuinte deverá se deslocar até a sede da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (Segef), localizada na Av. Claudio Sanders, 1.590, no Maguari. O horário de atendimento é das 8h às 14h. O contribuinte deverá levar documento de identidade, se proprietário, ou identidade e procuração nas demais hipóteses. O uso de máscara é obrigatório.

2) Via Internet - O contribuinte deverá acessar o endereço eletrônico (www.ananindeua.pa.gov.br/segef) e, clicando no banner "Pague seu IPTU e Demais Tributos", entrará na página, onde poderá informar o número de inscrição do IPTU.

3) Balcão Atende Fácil - O contribuinte também pode ir até a Estação Cidadania, localizada no Shopping Metrópole, na avenida Mário Covas, das 10h às 17h.

Calendário – IPTU/2022

De janeiro até 10 de maio de 2022: Desconto de 20% no valor total do imposto (Cota Única/ IPTU- 2022).

A partir do dia 10 de maio: Fica valendo o parcelamento em até 8x - com vencimento todo dia 10 de cada mês. Ou pagamento em cota única (sem desconto).

Durante o ano inteiro: Contribuintes inadimplentes podem negociar dívidas com desconto de até 90% dos juros e multa.