Contribuintes de Belém têm até dia 10 para pagar IPTU 2022 com desconto

Até a próxima quinta-feira (10), os contribuintes de Belém poderão quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 em cota única com desconto de 10%. A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), disponibilizou o carnê de pagamento na primeira semana de janeiro. Desde então, 6.767 contribuintes fizeram o pagamento do tributo em cota única e 823 optaram pelo parcelamento. Com isso, a arrecadação, até o momento, foi de mais de R$ 8 milhões.

Ao todo, a administração espera que o IPTU 2022 gere uma arrecadação de 415 milhões, considerando taxas agregadas. O resultado preliminar de pagamentos realizados, até o dia 28 de janeiro, representa um aumento de mais de 50% na arrecadação em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o diretor geral da Sefin, Mauro Gaia, este resultado é fruto do reconhecimento da população pelos trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura de Belém no último ano. “Além disso, tem também as providências que a Sefin tomou para disponibilizar para o contribuinte, o mais rápido possível, a guia de pagamento do IPTU 2022 pela internet”, afirma.

Com foco na sustentabilidade, essa é a primeira vez que a Sefin adota a guia de pagamento, uma versão reduzida do tradicional carnê. Segundo a Prefeitura, a mudança evitou o desperdício de mais de 14 milhões de litros de água, que seriam utilizados pelas fábricas de papel na produção de cerca de duas toneladas de papel. Nesta semana, as guias também estão sendo entregues nas residências de Belém. Ao todo, 262.660 contribuintes receberão o documento antes do vencimento da primeira cota única. Para emitir a guia de forma online, basta acessar sefin.belem.pa.gov.br e clicar no item "Guia do IPTU" no acesso rápido, localizado na parte superior do site.

O desconto de 10% é válido para quem efetuar o pagamento do tributo até o dia 10 deste mês. Já para quem pagar em cota única até o dia 10 de março, o desconto será de 7%. Também é possível parcelar o pagamento do imposto em até dez vezes, com o vencimento da primeira parcela no dia 10 de fevereiro.

Além disso, neste ano, aqueles que aderiram ao Programa de Recadastramento Imobiliário Incentivado até o dia 29 de outubro de 2021, e optaram pelo desconto adicional de 5% no ano seguinte, têm o benefício garantido para 2022. Outra novidade no IPTU deste ano é que, a partir do mês de abril, os contribuintes poderão regularizar parcelas em atraso e quitar parcelas por vencer de uma só vez, por meio de uma guia consolidada.

Isenção

Cerca de 160 mil pessoas receberam a isenção automática em 2022. O benefício foi concedido aos contribuintes que possuem apenas um imóvel no município de Belém, com valor venal de até R$ 59.792,13, e nele resida. Para ter acesso à guia de pagamento do IPTU 2022, o consumidor precisa se dirigir a uma das cinco unidades de atendimento do órgão. São elas: Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte, unidades de atendimento em Icoaraci e em Mosqueiro, unidades de atendimento no Parque Shopping e no Shopping Pátio Belém. Também pode acessar o site www.belem.pa.gov.br/sefin/rotinas/2ViaExercicio/principalexercicio.php.

O documento de arrecadação municipal pode ser pago no Banco do Brasil, Banco Itaú Unibanco, Banco da Amazônia, Banco Bradesco, Santander, Banco do Estado do Pará, Caixa Econômica Federal, Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda. e correspondentes bancários.