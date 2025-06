Morre Raimundo Farias, griô mais antigo da comunidade quilombola do Abacatal, em Ananindeua

Faleceu, nesta sexta-feira (20), Raimundo Farias, liderança e griô mais antigo do território quilombola do Abacatal, em Ananindeua. Ele tinha 103 anos. As informações sobre a causa da morte não foram divulgadas. Na tradição africana, o griô é um contador de histórias e é considerado um guardião da memória e da tradição oral.

Em nota de pesar, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, manifestou pesar pelo falecimento de Raimundo Farias “A partida de um griô representa um luto coletivo, pois com ele se vai uma biblioteca viva - guardiã de saberes orais, histórias e de um tempo medido não pelo relógio, mas pela dignidade de uma vida dedicada à comunidade, à ancestralidade e à justiça”, diz o comunicado.

“A Prefeitura de Ananindeua manifesta sua solidariedade à família de Raimundo Farias, à Associação da Comunidade Quilombola do Abacatal e a todos que lamentam essa perda irreparável. Que o legado do senhor Raimundo permaneça vivo nos cantos, nos ritos e nas lutas por um mundo mais justo, enraizado na memória de seus ancestrais”, completa o comunicado-.