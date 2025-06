Morre jornalista Edivaldo Mendes, ex-correspondente de O Liberal em Castanhal

Morreu na manhã desta sexta-feira (13) o jornalista Edivaldo Mendes, ex-repórter do jornal impresso de O Liberal, que também havia atuado como correspondente em Castanhal. O falecimento foi divulgado nas redes sociais e portais do município do nordeste do Pará, onde Edivaldo residia. Não há informações oficiais sobre a causa da morte.

Segundo os relatos iniciais, Edivaldo estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da região desde o dia 6 de junho.

Conhecido pelo trabalho realizado na área da comunicação no estado, Edivaldo Mendes da Silva atuou como repórter de Esportes no jornal impresso de O Liberal. Após residir em Castanhal, passou a realizar o trabalho de correspondente do Grupo Liberal na região. Em outras atuações, o jornalista esteve como repórter na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e também trabalhou como assessor de imprensa na Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal.