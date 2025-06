Félix Robatto lamenta a morte de familiares em acidente de carro na PA-324

O músico paraense Félix Robatto utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (13) para lamentar a morte de seu primo Paulo Roberto de Amorim Oliveira e de sua família formada por Julielma Cordovil Alves Oliveira e o filho de 10 anos. Os três familiares morreram em um grave acidente de trânsito que ocorreu na tarde desta quinta-feira (12), na zona rural de Nova Timboteua, localizada no nordeste do Pará.

O velório e o sepultamento da família ocorreram durante a manhã e a tarde de hoje, respectivamente, onde os familiares e amigos próximos puderam prestar as últimas homenagens à família. “Meu primo querido e sua família, um primo-irmão, um cara feliz, trabalhador e muito parceiro de seus amigos. É inacreditável o que aconteceu, que choque! Que Deus conforte o coração de toda a nossa família e dos muitos que os amavam”, escreveu o artista Félix Robatto em uma publicação no Instagram.

Algumas pessoas também prestaram solidariedade a Félix Robatto nas mídias sociais. “Meus sentimentos, querido! Muita oração nesse momento, que Deus conforte você e toda a família”, comentou a cantora e compositora Lucinha Bastos. “Meu Deus, querido! Nessas horas não sabemos nem o que dizer. Que Deus conforte vosso coração e de toda sua família. Receba meu abraço…”, disse a cantora Gigi Furtado.

Acidente na PA-324

O acidente que resultou na morte de três pessoas de uma mesma família aconteceu por volta das 15h30 no km 27 da rodovia PA-324, na altura da Vila Samaúma. Todos viajavam em um veículo de passeio que havia saído do bairro da Marambaia, em Belém, com destino a cidade de Salinópolis, que fica localizada na região do Salgado paraense.

Além das três vítimas, também havia uma criança de 11 anos no automóvel que sobreviveu ao acidente. Ela conseguiu sair andando do carro com vida e foi socorrida rapidamente por alguns moradores da região.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)