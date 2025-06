Educação do município de Chaves, no Pará, deve receber R$ 6 milhões em novos investimentos

Cerca de R$ 6 milhões devem ser investidos na rede municipal de ensino de Chaves nos próximos meses. A informação foi detalhada pelo secretário municipal de Educação, Fellipy Fernando Soares, em entrevista ao Grupo Liberal. O titular da pasta também fez um balanço dos avanços já alcançados nos primeiros meses da gestão, além das metas para a educação do município e das ações voltadas à preparação dos alunos do ensino médio para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Em termos de investimento, temos pelo menos cerca de 5 a 6 milhões para serem investidos via recursos municipais e por meio de emendas, da equipe política que está ao nosso lado, além de recursos do município em parcerias. Há também recursos do Ministério da Educação que já estão previstos. E esses montantes também serão usados para a construção de quatro novas escolas e mais uma creche via recurso federal. Para o ano que vem, essa quantidade de investimentos deve dobrar”, adianta Soares.

Atualmente, a rede de ensino de Chaves tem 7.800 estudantes e 99 escolas, atendendo desde a educação infantil até o ensino fundamental. Entre as iniciativas lançadas recentemente está o programa “Alfabetiza Chaves”, que tem o objetivo de erradicar o analfabetismo na cidade, sobretudo neste ano, quando serão realizadas avaliações educacionais, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o Sistema Paraense de Avaliação Educacional (Sispae) e o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa).

Titular da secretaria de Educação de Chaves faz um balanço dos primeiros meses de gestão e detalha investimentos (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“Neste ano, teremos o SAEB, SISPAI e Pisa. É um ano de avaliações em larga escala que vão mensurar como é que está esse estudante, qual o nível de proficiência que encontra esse aluno. Precisamos, não só fazer uma política pública visando essas avaliações de larga escala, mas sobretudo fazer com que esse aluno possa ler e entender o que está na frente dele. Parte do seu desempenho escolar em todas as componentes curriculares deriva dessa compreensão básica”, detalha o titular da Semed.

Ele explica como será desenvolvida a iniciativa: “Vamos contemplar desde a pré-escola. Entregamos materiais e livros didáticos para o ensino infantil, passando pelo fundamental 1 e 2 e contemplando, também, a Educação de Jovens e Adultos. A iniciativa de entregarmos material didático foi algo pioneiro. O ensino creche, que abrange crianças de 3 anos, além do ensino infantil, com crianças de 4 a 5 anos, não contavam com nenhum material didático”, destaca, ao pontuar que os exemplares contam com temas regionais.

Valorização dos docentes

Além dos projetos voltados diretamente aos estudantes, segundo o secretário, os investimentos também têm alcançado os professores, que, no total, somam 400 docentes na rede municipal de ensino. “O mês de janeiro já trouxe um dos primeiros avanços. Demos o reajuste salarial de 6,27% aos professores. Largamos na frente em comparação com vários outros municípios do Marajó. Iniciamos, também, dentro do processo do Alfabetizar Chaves, uma bonificação para alunos e professores.”

“Em Chaves, temos 14 polos educacionais. E iremos premiar, a partir do desempenho no Saeb, o primeiro, o segundo e o terceiro melhores alunos, bem como os três primeiros melhores professores de cada polo”, pontua o titular da Semed. “E também, os professores, contratados e efetivos, recebem um dos maiores salários do Marajó em função de sua jornada de trabalho. E temos um ponto que não falta professor em sala de aula em Chaves”, diz.

Melhorias e obras

Com relação às reformas e melhorias estruturais nas unidades escolares, Fellipy adianta: “Estamos, também, organizando a parte financeira para iniciar um processo de assinatura de várias ordens de serviço para reforma e ampliação dos prédios.” “A partir desse start inicial de remuneração, lotação de professor e qualificação desse docente, vamos começar o processo mesmo de entrega de obras”, adiciona o titular da pasta, ao lembrar da recente reestruturação do centro de formação do município.

O secretário também informa que uma das novidades para os estudantes do município é um cursinho preparatório para o Enem, que está em processo de elaboração pela gestão. “Também iremos implantar um cursinho popular. A gente entende que a responsabilidade do município tem uma faixa, porém queremos ampliar as ações para esse aluno que já saiu da rede municipal de ensino. O nosso objetivo é fazer com que esse aluno consiga entrar na universidade”, adianta Soares.

“Temos também um departamento que cuida do ensino médio e curso superior, porque é dever do município fazer essa provocação. Inclusive, uma das agendas recentes foi com a Universidade Federal do Pará e com a Universidade do Estado do Pará, em que discutimos a possibilidade de levarmos cursos de mestrado e de pós-graduação para o município”, acrescenta o secretário.

Sustentabilidade

Em um contexto em que tanto se fala de sustentabilidade, quando o Pará se prepara para receber a COP 30, o município também avança com a implementação do componente curricular de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima. “A gente entende que é importante essa experiência para o debate em sala de aula e até fora. Isso por conta da importância do meio ambiente dentro desse processo educacional. O município de Chaves é cercado por uma floresta densa, por águas ali, com o rio Amazonas. E não podemos falar de educação colocando essa realidade ambiental à margem do processo”, enfatiza o gestor da Semed.