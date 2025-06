Bragança celebra o verão com programação extensa e valorização da cultura local

O município de Bragança, no nordeste do Pará, está pronto para receber moradores e turistas em sua programação especial de verão, intitulada Verão Bragança 2025. A agenda começa no dia 25 de junho, com as Olimpíadas do Pescador, e segue até 1º de agosto, quando será celebrado o aniversário do Mirante de São Benedito, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade.

Segundo a secretária municipal de Turismo, Marylin Oliveira, o foco deste ano é descentralizar a programação, levando atividades culturais e de lazer para diferentes localidades de Bragança. “Escolhemos esse nome porque a gente contempla toda a cidade. Bragança é reconhecida como município turístico pelo Ministério do Turismo, e vamos mostrar essa diversidade em cada ponto do nosso território”, afirma.

Um dos destaques da temporada será a praia de Ajuruteua, onde a programação começa no dia 13 de julho com a abertura oficial do verão e o tradicional concurso Mister e Miss Ajuruteua, que este ano comemora 20 anos da categoria masculina e 43 no total.

As atividades seguem nos fins de semana dos dias 20, 26 e 27 de julho, com apresentações culturais, vendas de artesanato, gastronomia típica e ações de educação ambiental. “Vamos valorizar os nossos artistas da terra, com muito carimbó, xote e atrações locais. Teremos apenas duas atrações nacionais, e o resto da programação será voltado para a cultura bragantina”, explica Maryllin.

A Praia de Ajuruteua também receberá oficinas culturais, teatro, cinema e o projeto Verão Literário, além da venda de artesanato com materiais como escamas de peixe e conchas, e produtos tradicionais como a farinha local.

Aniversário de Bragança

No dia 8 de julho, Bragança celebra seus 412 anos com quatro dias de festa. A programação inclui shows católicos, gospel e culturais, além de apresentações de bandas nacionais. Uma missa e o tradicional bolo na Vila,marco fundador do município, reforçam o aspecto histórico da data.

Segundo Maryllin, a expectativa é que o evento movimente a economia local e consolide o turismo como uma das principais fontes de renda da cidade. “Nos preparamos desde o início do ano, capacitando o trade turístico, inovando nos serviços e fortalecendo parcerias. Bragança hoje já não tem mais baixa temporada. Os hotéis estão todos cadastrados, temos novos empreendimentos e até a primeira empresa de receptivo turístico sendo inaugurada”, destaca.

Além disso, a prefeitura prepara a entrega de equipamentos como casas de apoio para catadores de caranguejo, melhoria de infraestrutura e ações ambientais em parceria com órgãos públicos. A celebração contará ainda com a entrega da Usina da Paz, projetos sociais e presença do governador do Estado.

Pérola do Caeté

Com praias, igarapés, rio e mar, Bragança reafirma sua vocação turística em 2025. “Estamos preparados, com atrativos, cultura, infraestrutura e acolhimento bragantino para receber todos os visitantes com o nosso coração cheio de felicidade. Somos a Pérola do Caeté”, resume a secretária.

A programação completa será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura de Bragança.