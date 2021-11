Moradores do Quilombo do Abacatal fazem ato na BR-316 por aulas na comunidade, em Ananindeua

A comunidade do quilombo do Abacatal está fazendo um ato em frente à Prefeitura de Ananindeua, na manhã desta sexta-feira (5). A rodovia BR-316, em direção a Belém, foi interditada por alguns momentos. A comunidade demanda que as aulas sejam retomadas na escola municipal Gregório Rosa Filho. O problema seria a falta de professores.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Ananindeua para saber mais sobre o problema e soluções apontadas.

Matéria em atualização, acompanhe!