Mais de 3 mil títulos de regularização fundiária são entregues em Ananindeua

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Habitação (Sehab), realizou a maior entrega de título real de propriedade do município, em uma só área. Foram 3.600 famílias moradoras do Residencial Carlos Marighella que receberam o benefício No último sábado, dia 23. O evento aconteceu na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Aurá. As informações são da Secom Ananindeua.

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, ressaltou o fato de ser “a maior entrega de títulos pontual aqui no Carlos Marighella”. Ele disse ter certeza de que “cada morador que está aqui desde o início lembra do dia 14 de fevereiro de 2002, com a repressão que tiveram pela polícia, e eles resistiram bravamente e hoje a gente pode dar o tão sonhado título para cada um deles. Podendo dizer que agora a sua casa é de fato e de direito sua”.

A Regularização Fundiária Urbana (Reurb) faz parte do Programa Ananindeua Legal, que combate a exclusão e a desigualdade social, assegura o uso e a ocupação do solo de forma organizada e melhora as condições de vida da população.

Solange Ataíde, moradora do residencial há mais de 20 anos, esperava pelo título real de propriedade. “É uma satisfação e um dia de festa muito grande para nós, que recebemos este documento que vai garantir a legitimidade da posse do nosso terreno. Há mais de 20 anos estamos lutando por esse título; passamos por grandes conflitos, a polícia vinha colocar o povo pra correr e nós resistimos. Estávamos naquela apreensão de não saber se ficava ou não. Então, esse documento é motivo de orgulho, não só pra mim, mas para todos os 3.600 habitantes do Marighella. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida”, afirmou dona Solange.

Débora de Fátima se emocionou ao lembrar do passado e comemorou a conquista. “Isso aqui é uma vitória pra gente. Eu me emociono porque passamos por muitas dificuldades, não tínhamos apoio de ninguém, e o doutor Daniel olhou pra gente. Hoje temos nosso título, além da minha rua Antônio Conselheiro ser asfaltada, que era um sonho também. Estou muito feliz, não tenho nem palavras pra expressar o que estou sentindo nesse momento, o meu coração está cheio de alegria e gratidão”, disse.

Pedro Silva, morador desde 1999 do Residencial Marighella, conta sobre as lutas que enfrentou para ter o título real de propriedade. “Parte da minha vida foi lutando para ter o título definitivo da minha casa. Desde 1999, passamos por quatro conflitos. Em 2002, a polícia veio pra retirar a gente, tive muitos amigos acidentados e eu acabei perdendo a visão no confronto. E hoje estou feliz porque lutamos e conseguimos ter o nosso título definitivo.”

Em seu discurso, o prefeito também afirmou que iria disponibilizar a verba para que todas as famílias pudessem ir ao cartório e registrar os imóveis. Todo o processo de regularização, mapeamento, georreferenciamento e topografia, foi feito com verba exclusiva da Prefeitura de Ananindeua.

Segundo o secretário municipal de Habitação, Alexandre Gomes, o Programa Ananindeua Legal tem a meta de entregar até o fim do ano mais de 13 mil títulos definitivos de imóveis e até o fim da gestão beneficiar 50 mil famílias com a regularização fundiária (REURB).

Até o momento, o programa já beneficiou mais de 7 mil famílias, contemplando 12 comunidades do município.

Urbanização

A área já recebeu serviços de pavimentação asfáltica, novo sistema de iluminação em LED, reforma de creche e atualmente a qualificação da UPA pelo Ministério Público. De acordo com o prefeito, em janeiro será lançado o novo programa para a reforma de casas das famílias que vivem em vulnerabilidade social.

“Em janeiro vamos lançar o programa que vai poder ajudar as pessoas a reformar suas casas, dando mais dignidade para elas. E isso é fruto do nosso compromisso com cada cidadão de Ananindeua e da parceria que temos com os governos estadual e federal. O deputado Cássio também tem sido um parceiro nessa empreitada, no qual tem nos ajudado com recursos”, disse Daniel Santos.