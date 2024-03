Igrejas evangélicas de Ananindeua se reúnem para saudar Jesus, nesta Sexta-Feira Santa

Por iniciativa da Igreja do Evangelho Quadrangular - 2ª Região de Ananindeua, cerca de 3 mil pessoas de 72 igrejas evangélicas dessa jurisdição participaram do evento "Manhã ao Pé da Cruz", nesta Sexta-Feira Santa, pela manhã, no próprio município que integra a Região Metropolitana de Belém. A mensagem levada ao público é de que "Jesus está vivo", como destaca o pastor Jardis Furtado, da Quadrangular e da coordenação do evento.

A programação, relacionada à Sexta-Feira Santa, foi realizada na sede da AABB, no km 07 da rodovia BR-316, às 8h e terminou às 12h, e contou com louvor, ministração de danças, teatro, encenação da morte e crucificação de Jesus Cristo, entre outras atrações. Um dos momentos expressivos da Manhã foi Santa Ceia do Senhor, ou seja, a celebração do corpo e do sangue de Cristo, relembrando a última ceia do Senhor com os apóstolos.

Outro momento foi o Batismo nas Águas, que significa o nascimento para uma nova vida em Cristo Jesus, como ressalta o pastor Jardis Furtado. Houve mais de 120 pessoas batizadas nas águas. O enfoque no louvor e ministração da Palavra de Deus foi sobre o tema "Jesus, o Rei da Glória", tema escolhido pela Igreja do Evangelho Quadrangular para a Semana Santa neste ano.

"A mensagem do evento para os fiéis neste dia é que Jesus Cristo vive, nós celebramos a vida, celebramos a crucificação à morte e a ressurreição de Cristo. E o tema deste ano que nós escolhemos é 'Jesus, o Rei da Glória', e cremos que a glória dele, que é a manifestação dele, ela se revela para nós a cada dia por meio do seu poder, da sua graça, das suas bênçãos, por meio do seu sangue poderoso derramado na cruz. Ele vive, ele reina, é o nosso Rei da Glória, que morreu para nos salvar e ao terceiro dia ressuscitou", enfatiza o pastor Jardis Furtado.

Ele pontua que Jesus legou à humanidade a paz, a alegria e a salvação, como maior efeito do seu ato de morte e de sacrifício na Cruz do Calvário. A Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará é presidida pelo reverendo Josué Bengson e pastor Martinho Carmona. Bengson e Carmona deram total apoio à realização da "Manhã ao Pé da Cruz", como salienta o pastor Jardis.