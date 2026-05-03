Hospital Materno-Infantil Anita Gerosa realiza mais de mil atendimentos após entrega pelo Estado

Entregue em março deste ano pelo Governo do Estado, o Hospital Materno-Infantil de Ananindeua Anita Gerosa, em sua nova fase de gestão, já mostra resultados dos mais de R$ 5 milhões em investimentos que garantiram a retomada da atenção em saúde para mães e recém-nascidos no município da Grande Belém: completando um mês de atendimentos no dia 2 de maio, o novo Anita Gerosa já totaliza mais de mil atendimentos, com média de seis partos ao dia, além dos atendimentos de urgência e emergência obstétrica e exames de diagnósticos.

O Hospital Materno-Infantil de Ananindeua Anita Gerosa hoje oferece atenção de urgência e emergência obstétrica, 24 horas por dia, sendo referência para grávidas de alto risco e também para puérperas (mulheres com até 42 dias de pós parto) e recém-nascidos (bebês com até 28 dias de vida).

Atenção especializada para mães e bebês

Após o fechamento em janeiro de 2025, o local passou mais de um ano inoperante. O Governo do Estado assumiu o hospital, fez os investimentos necessários e, desde o dia 2 de março, a população de Ananindeua voltou a ter um hospital de referência materno-infantil mais perto.

A governadora Hana Ghassan ressalta a importância do investimento no Anita Gerosa, reiterando que a entrega, garantida pelo Estado, fortaleceu a saúde em Ananindeua e o atendimento especializado para mães e bebês. “O atendimento é prestado com todo cuidado, atenção e acolhimento. O Hospital Anita Gerosa está funcionando plenamente com os investimentos do Estado”, destaca a governadora do Pará.

Anita Gerosa abrigou parto de gêmeos

Na semana em que completa um mês de funcionamento, após a retomada do atendimento à população, o Hospital Materno-Infantil de Ananindeua Anita Gerosa vivenciou um dos mais emocionantes momentos da nova fase de sua gestão: na última terça-feira (28), o parto dos irmãos Cecilia Fernanda e Victor Lucca entrou para a história. Eles são os primeiros gêmeos nascidos no Anita Gerosa após a entrega do hospital.

Cecília veio primeiro, às 16h58, pesando 2,8 quilos e medindo 48 centímetros. Três minutos depois, foi a vez de Victor, um menino com 2,7 quilos e 49 centímetros. Para a alegria dos pais, a dona de casa Emily Cardoso, 20, e o assistente administrativo João Victor, 21, moradores de Águas Lindas, em Ananindeua, o casal de gêmeos nasceu com muita saúde, apesar da atenção especial exigida pelas 39 semanas e dois dias de gestação.

Anita Gerosa abrigou parto de gêmeos (Foto: Bruno Cecim | Ag. Pará)

“Quando a gente soube que eram gêmeos, ficou todo mundo em choque. Mas depois fomos acalmando os nervos. Aí eu disse: meu Deus, são os primeiros gêmeos da minha família e do meu marido também. Todo mundo ficou naquela felicidade. A gente só queria que chegasse logo o dia”, conta a mãe.

Para Emily, o atendimento fez toda a diferença para a saúde dos bebês. “Fiquei tranquila, porque, desde a recepção, a gente foi bem acolhido. As enfermeiras, médicas, todas foram super atenciosas e gentis comigo, e agora estão cuidando muito bem dos meus bebês”, sorri.

“Celebramos a chegada dos primeiros gêmeos, que estão bem e saudáveis, assim como a mãe. A saúde é nossa prioridade e vamos continuar trabalhando para que a população receba os benefícios”, comemorou a governadora Hana Ghassan, ao comentar o bom parto dos bebês Cecilia e Victor.

“O Victor puxou mais para mim. Ele é mais calminho. Já a Cecilia puxou mais a mãe, que é mais brabinha”, brincou João Victor, pai do casal de gêmeos, ao dizer que a bênção veio em dobro, agradecendo por tudo ter corrido bem com os bebês e com sua esposa no Hospital Anita Gerosa.

A médica ginecologista e obstetra Yanka Vieira, responsável pelo parto dos bebês, testemunhou um procedimento marcado pela emoção. “Foi muito bonito poder participar desse momento tão único para família”, comemorou a doutora Yanka.

Atendimento materno-infantil salva vidas

“Minha filha foi muito bem atendida e foi tudo rápido, graças a Deus. Se eu fosse dar uma nota, não tinha nem como avaliar”, comemora Onice Silva, mãe de Thaís Macedo, que está internada no Hospital Materno-Infantil de Ananindeua Anita Gerosa desde a noite do domingo, 26.

Grávida de 36 semanas, a paciente apresentou pressão alta e precisou passar por uma cesárea de emergência no hospital. “Como eles atenderam ela, tão bem! E eu também, que acompanhei ela lá no bloco cirúrgico, fui bem atendida. E o mesmo bom atendimento foi feito pelo meu neto, quando precisou ir pra UTI, mas já está bem e, graças a Deus, também está sendo bem tratado”, diz a mãe, agradecendo pela saúde da filha Thaís e do neto, o pequeno Rian Miguel.

O relato revela o cuidado de excelência, especializado e humanizado que mães e bebês recebem hoje na instituição. “Um serviço que atualmente é gerenciado e executado por uma equipe altamente qualificada e dedicada”, avalia a enfermeira Vanessa Vaz.

“Falar sobre os atendimentos do Hospital Anita Gerosa, desde a sua nova inauguração é, para mim, falar de um trabalho que tem sido construído com muito compromisso e dedicação, todos os dias. Quando a gente olha para essa produção, não são só números. São histórias, são vidas sendo acolhidas, são mulheres recebendo cuidado em momentos tão importantes de suas vidas”, ressalta a enfermeira.

Reestruturação foca qualidade de atendimentos

Desde março, o atendimento de urgência e emergência obstétrica 24 horas do Hospital Materno-Infantil de Ananindeua Anita Gerosa voltou a ser referência para grávidas de alto risco, mães e bebês recém-nascidos também de municípios próximos.

“Nós começamos estruturando o serviço, e, hoje, já percebemos um aumento importante na procura, tanto de pacientes de toda Ananindeua quanto de outros municípios. Isso mostra que a população reconhece e confia no nosso trabalho”, reforça a enfermeira Vanessa Vaz sobre o novo gerenciamento efetuado pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA).

No atendimento materno, hoje o hospital realiza desde a triagem obstétrica até exames, partos normais e cesarianas, medicações e internações. Na assistência neonatal, os recém-nascidos transferidos para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) também contam com todo o suporte de equipamentos e medicamentos modernos, com o acompanhamento de especialistas.

Para Bruno Carmona, presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, o gerenciamento do hospital pela Santa Casa foi uma missão assumida e abraçada com todo o empenho pela instituição - que hoje é a maior referência materno-infantil do Estado do Pará.

“De uma forma geral, a implantação de um hospital desse porte é sempre muito difícil, por conta de toda a complexidade e a logística que você tem que ter disponibilizar para conseguir atender à população, com alto padrão de qualidade que a Santa Carla oferece”, reitera Bruno Carmona.

“Então, de uma forma geral, com um mês de atendimento, a equipe toda da autogestão está muito satisfeita com o que está sendo executado na prática, e a entrega que a gente está dando à população, considerando tanto a segurança quanto a qualidade do atendimento dos pacientes”, avalia o gestor da Santa Casa.

Nova estrutura inclui atenção integral

Até agora, os investimentos do Governo do Estado, no hospital, gerenciado pela Santa Casa, somam cerca de R$ 5 milhões.

Hoje o Hospital Materno-Infantil de Ananindeua Anita Gerosa oferece o funcionamento de 62 leitos, sendo 40 de alojamento conjunto, 10 na UTI materna e outros 10 na UTI Neonatal. Além disso, o hospital conta com toda uma estrutura de retaguarda, como centro de diagnósticos por imagem, sala de vacinas e oferta de exames laboratoriais. Atualmente, a unidade de saúde já avança também com a fase de finalização do seu banco de leite humano, da sua área ambulatorial e de sua agência transfusional.

Serviço:

Com o total de 62 leitos, sendo 10 UTIs maternas e 10 neonatais, o novo Hospital Materno-Infantil de Ananindeua Anita Gerosa funciona 24h e é de porta aberta para atendimento de urgência e emergência obstétrica de média e alta complexidade. O hospital fica na BR-316, Km 9, avenida Magalhães Barata, nº 1604.