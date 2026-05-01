VÍDEO: homem viraliza ao pendurar caranguejos na orelha em Salinópolis

Um homem de Salinópolis, no nordeste do Pará, viralizou nas redes sociais ao aparecer em vídeos usando caranguejos presos à orelha. Ele se apresenta como “domador de caranguejo” e afirma não sentir dor com as garras do animal.

As gravações são feitas no mercado municipal Bom Jesus, um dos pontos conhecidos da cidade, onde o paraense costuma interagir com os crustáceos de forma incomum.

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O conteúdo ganhou repercussão principalmente no TikTok, onde o vídeo acumulou comentários de internautas surpresos com a cena. “Onde comprar esse brinco?”, comentou um internauta. Outro escreveu: “Amigo, você está de parabéns. Eu sou tirador de caranguejo, mas não tenho essa coragem”.

Nos comentários das próprias publicações, o homem afirmou que pretende continuar produzindo conteúdos semelhantes e adiantou que deve gravar novos vídeos, inclusive com outros animais, como o siri.