VÍDEO: paraense que viaja 40 km para treinar conhece Renato Cariani Awá Pinho viralizou ao mostrar rotina até academia e agora treina no CT do influenciador em São Paulo Hannah Franco 27.04.26 20h43 Paraense que viaja 40 km para treinar conhece Renato Cariani (Reprodução/Redes sociais) O jovem ribeirinho Awá Pinho, de Santarém, no oeste do Pará, voltou a ganhar destaque nas redes sociais após aparecer no centro de treinamento do influenciador Renato Cariani, em São Paulo. Ele ficou conhecido ao mostrar a rotina que enfrenta para conseguir treinar, percorrendo mais de 40 km até a academia. Awá viralizou ao publicar vídeos em que detalha o trajeto até o local de treino. Para chegar à academia, ele leva cerca de duas horas, em um percurso que inclui 30 minutos de barco, uma hora de ônibus e mais 10 minutos de caminhada. O deslocamento é feito várias vezes por semana. VEJA MAIS Jovem paraense encara mais de 40 km de barco, caminhada e ônibus para treinar e viraliza O jovem ribeirinho encara um trajeto de barco, ônibus e caminhada até Alter do Chão, em Santarém Virginia Fonseca cria mensalidade de 37 dias para mulheres em academia; entenda Influenciadora diz que modelo considera ciclo menstrual e faltas no período; unidade será inaugurada em Goiânia Com a repercussão da história, o jovem recebeu apoio nas redes sociais e ganhou um ano de academia gratuita. A visibilidade também chamou a atenção do proprietário de uma academia, que o convidou para viajar a São Paulo com despesas pagas. Durante a viagem, Awá conheceu nomes conhecidos do fisiculturismo, como Renato Cariani e Vinicius Moraes, além de participar do Arnold Sports Festival South America, um dos principais eventos do segmento na América do Sul. Em vídeos publicados nesta segunda-feira (27), o paraense apareceu treinando no CT de Renato Cariani ao lado de outros influenciadores. Ele comentou sobre a experiência ao conhecer o espaço. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)“Nunca imaginei que eu ia vir aqui, nunca mesmo. Achei muito top, tem um monte de famoso, um monte de influenciador”, afirmou. Após a experiência, Awá disse que pretende retornar para Santarém e seguir com a rotina de treinos. “Agora vou voltar pra lá e continuar na pegada fitness”, declarou. Nas redes sociais, Renato Cariani também compartilhou momentos ao lado do jovem, ampliando ainda mais a repercussão da história. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave renato cariani fitness Awá Pinho viralizou COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada 27.04.26 20h59 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes 27.04.26 19h02 Futebol Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% 27.04.26 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31