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VÍDEO: paraense que viaja 40 km para treinar conhece Renato Cariani

Awá Pinho viralizou ao mostrar rotina até academia e agora treina no CT do influenciador em São Paulo

Hannah Franco
fonte

Paraense que viaja 40 km para treinar conhece Renato Cariani (Reprodução/Redes sociais)

O jovem ribeirinho Awá Pinho, de Santarém, no oeste do Pará, voltou a ganhar destaque nas redes sociais após aparecer no centro de treinamento do influenciador Renato Cariani, em São Paulo. Ele ficou conhecido ao mostrar a rotina que enfrenta para conseguir treinar, percorrendo mais de 40 km até a academia.

Awá viralizou ao publicar vídeos em que detalha o trajeto até o local de treino. Para chegar à academia, ele leva cerca de duas horas, em um percurso que inclui 30 minutos de barco, uma hora de ônibus e mais 10 minutos de caminhada. O deslocamento é feito várias vezes por semana.

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Com a repercussão da história, o jovem recebeu apoio nas redes sociais e ganhou um ano de academia gratuita. A visibilidade também chamou a atenção do proprietário de uma academia, que o convidou para viajar a São Paulo com despesas pagas.

Durante a viagem, Awá conheceu nomes conhecidos do fisiculturismo, como Renato Cariani e Vinicius Moraes, além de participar do Arnold Sports Festival South America, um dos principais eventos do segmento na América do Sul.

Em vídeos publicados nesta segunda-feira (27), o paraense apareceu treinando no CT de Renato Cariani ao lado de outros influenciadores. Ele comentou sobre a experiência ao conhecer o espaço.

“Nunca imaginei que eu ia vir aqui, nunca mesmo. Achei muito top, tem um monte de famoso, um monte de influenciador”, afirmou.

Após a experiência, Awá disse que pretende retornar para Santarém e seguir com a rotina de treinos. “Agora vou voltar pra lá e continuar na pegada fitness”, declarou.

Nas redes sociais, Renato Cariani também compartilhou momentos ao lado do jovem, ampliando ainda mais a repercussão da história.

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