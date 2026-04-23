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Jovem paraense encara mais de 40 km de barco, caminhada e ônibus para treinar e viraliza

O jovem ribeirinho encara um trajeto de barco, ônibus e caminhada até Alter do Chão, em Santarém

Victoria Rodrigues
fonte

O jovem é conhecido na academia pela sua história de dedicação. (Foto: Reprodução/ Instagram @awapinho2)

Você já se perguntou até onde iria em busca do corpo perfeito? Com muita dedicação e força de vontade, o jovem paraense Awá Pinho não apenas deseja ter os músculos dos sonhos como também atravessa cerca de 40 km somente para ir à uma academia, que fica em Santarém, na região oeste do Pará. Em um vídeo que viralizou na internet, o ribeirinho mostrou sua rotina, envolvendo um trajeto que leva 30 minutos de barco, 1h de ônibus e mais 10 minutos de caminhada até o local.

"O pessoal na academia me conhece como o cara que atravessa o rio de barco, e tal e coisa. Fiquei conhecido por isso [risos]. Um monte de gente mora do lado da academia, na esquina, ali, e não vai. Eu comecei porque eu estava muito magro, mas extremamente magro. Aí eu falei não quero ficar magro assim não. vou começar a academia. agora eu tô comendo treinando e continuo magro [mais risos]", disse o jovem paraense Awá Pinho em entrevista ao portal G1.

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Awá começou a treinar em casa, mas teve que aperfeiçoar na academia

O paraense contou ainda que começou a treinar em casa, enchendo garrafas pets com água e usando o peso para ganhar mais músculos e que, pouco tempo depois, decidiu aperfeiçoar os exercícios físicos na academia. Com o passar do tempo, ele já viu resultados, ganhou 12 kg com a rotina que fez baseada nos treinos e na dieta com poucos alimentos ultraprocessados. "Aí as vezes eu como peixe que o meu pai pesca, e eu pesco um pouco aqui", disse ao repórter do portal G1.

Devido a inspiração e trajetória do jovem ribeirinho, o diretor da academia que ele frequenta resolveu lhe dar um ano de treinos grátis. "Eles não me chamam porque eu tenho um shape top, foi porque eles acharam bacana a minha história, que eu atravesso o rio pra ir treinar", realçou Awá enquanto dava risadas durante a entrevista.

Nos comentários da publicação no Instagram, muitas pessoas gostaram da história do paraense e elogiaram a dedicação com ele trata os treinos todos os dias. "Treino há 17 anos e venho te falar que você é inspiração para mim, mano. Continue nos treinos, estudando e buscando ser sempre melhor", escreveu um seguidor. "Tem gente que mora do lado da academia. E não vai", disse outra. "Parabéns pela força de vontade e esforço! Continue assim para tudo. Tu é um exemplo!", destacou outra pessoa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

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