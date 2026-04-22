Virginia Fonseca cria mensalidade de 37 dias para mulheres em academia; entenda

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou um modelo diferente de cobrança para o público feminino em sua nova rede de academias, a WeGym. A proposta prevê mensalidade com duração de 37 dias para mulheres, em vez dos tradicionais 30 dias praticados pelo mercado fitness.

A novidade foi divulgada por meio das redes sociais da influenciadora, onde ela explicou que a mudança leva em consideração o ciclo menstrual, período em que muitas clientes deixam de frequentar a academia.

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Segundo Virginia, a ideia é compensar os dias em que as mulheres podem se sentir desmotivadas a treinar por questões físicas e emocionais relacionadas ao ciclo.

Ao detalhar a proposta, Virgínia afirmou que o acréscimo de sete dias na mensalidade busca contemplar as particularidades do corpo feminino. Ela destacou que, durante o ciclo menstrual, é comum que mulheres enfrentem cansaço, alterações de humor ou desconfortos que impactam a rotina de exercícios.

"Deixa eu contar uma novidade para vocês: mulheres, normalmente, quando vocês pagam a mensalidade de uma academia, vocês pagam por 30 dias. Mas nós, mulheres, temos o nosso ciclo menstrual de sete dias. E normalmente a gente meio que desanima de ir para a academia por vários motivos… A gente fica estressada, mais cansada ou às vezes tem vergonha de colocar uma roupa de academia por conta do absorvente. Enfim! Então, aqui as mulheres vão pagar a mensalidade, e ela vai ser de 37 dias", disse.

A influenciadora também mencionou situações como o desconforto com roupas de treino e o uso de absorventes como fatores que podem contribuir para a ausência nesse período.

Além da mensalidade estendida, Virgínia informou que planos de maior duração também contarão com dias extras. No caso de pacotes trimestrais, por exemplo, serão acrescentados 21 dias ao período contratado.

A proposta faz parte do lançamento da primeira unidade da WeGym, que será inaugurada em Goiânia, nas próximas semanas.

O empreendimento está localizado às margens da BR-153, próximo ao Shopping Flamboyant, em uma das áreas mais movimentadas da capital goiana. De acordo com a influenciadora, o espaço recebeu investimento de cerca de R$ 5 milhões.

Entre os diferenciais da unidade, estão uma área exclusiva para treino de glúteos voltada ao público feminino e a oferta de cadeiras de massagem.