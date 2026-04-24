BR-230: ponte sobre o Rio Araguaia está interditada; confira rotas alternativas

Com a interdição total da ponte sobre o Rio Araugaia, na BR-230 - a Rodovia Transamazônica -, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou rotas alternativas para condutores que precisam viajar entre o Pará e o Tocantins. Localizada na divisa entre os dois estados, a ponte atualmente não tem previsão para liberação.

Segundo a PRF, há quatro rotas opcionais. Uma delas é seguir até São Geraldo do Araguaia (PA), atravessar a ponte para Xambioá (TO) e seguir pela rodovia BR-153 em direção ao Tocantins. Outro caminho é seguir em direção a Marabá (PA), acessar as rodovias BR-222 e MA-125, e atravessar o Rio Tocantins por balsa para seguir pela rodovia TO-010. Outra opção é ir até São João do Araguaia (PA) e atravessar por balsa para Espantina (TO). E, por fim, há a alternativa de seguir por terra até Imperatriz (MA) e utilizar as rodovias BR-222 e BR-010, cujo percurso é todo pavimentado.

A PRF orienta ainda os motoristas a planejarem suas viagens com antecedência, considerando as rotas alternativas sugeridas. É fundamental redobrar a atenção e respeitar a sinalização de trânsito ao longo dos desvios. Para informações atualizadas, os motoristas podem escanear o QR Code disponível nos canais oficiais da PRF e consultar as rotas pelo Google Maps, com navegação em tempo real. Acompanhem as redes sociais da PRF para novas atualizações sobre a situação da ponte sobre o Rio Araguaia na BR-230.

Para ajudar na orientação de condutores, a PRF deixou as rotas alternativas na região disponíveis para acesso por aplicativos de geolocalização. Para consultar, basta clicar aqui.

Entenda

A suspensão do trânsito de veículos de passeio e pesados pela ponte foi determinada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na última terça-feira (21), como medida preventiva. De acordo com o órgão, estão sendo realizadas inspeções técnicas na estrutura da ponte, a fim de garantir a segurança dos usuários. Com a determinação, apenas pedestres e ciclistas estão autorizados a atravessar a ponte sobre o Rio Araguaia, na BR-230.