Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

BR-230: ponte sobre o Rio Araguaia está interditada; confira rotas alternativas

Ponte fica localizada na divisa entre os estados do Pará e Tocantins; DNIT não tem previsão para liberar o trânsito de veículos

Tay Marquioro
fonte

Travessia é a principal ligação entre os municípios da Palestina do Pará (PA) e Araguatins (TO) (Reprodução/Correio de Carajás)

Com a interdição total da ponte sobre o Rio Araugaia, na BR-230 - a Rodovia Transamazônica -, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou rotas alternativas para condutores que precisam viajar entre o Pará e o Tocantins. Localizada na divisa entre os dois estados, a ponte atualmente não tem previsão para liberação.

Segundo a PRF, há quatro rotas opcionais. Uma delas é seguir até São Geraldo do Araguaia (PA), atravessar a ponte para Xambioá (TO) e seguir pela rodovia BR-153 em direção ao Tocantins. Outro caminho é seguir em direção a Marabá (PA), acessar as rodovias BR-222 e MA-125, e atravessar o Rio Tocantins por balsa para seguir pela rodovia TO-010. Outra opção é ir até São João do Araguaia (PA) e atravessar por balsa para Espantina (TO). E, por fim, há a alternativa de seguir por terra até Imperatriz (MA) e utilizar as rodovias BR-222 e BR-010, cujo percurso é todo pavimentado. 

A PRF orienta ainda os motoristas a planejarem suas viagens com antecedência, considerando as rotas alternativas sugeridas. É fundamental redobrar a atenção e respeitar a sinalização de trânsito ao longo dos desvios. Para informações atualizadas, os motoristas podem escanear o QR Code disponível nos canais oficiais da PRF e consultar as rotas pelo Google Maps, com navegação em tempo real. Acompanhem as redes sociais da PRF para novas atualizações sobre a situação da ponte sobre o Rio Araguaia na BR-230.

Para ajudar na orientação de condutores, a PRF deixou as rotas alternativas na região disponíveis para acesso por aplicativos de geolocalização. Para consultar, basta clicar aqui.

Entenda

A suspensão do trânsito de veículos de passeio e pesados pela ponte foi determinada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na última terça-feira (21), como medida preventiva. De acordo com o órgão, estão sendo realizadas inspeções técnicas na estrutura da ponte, a fim de garantir a segurança dos usuários. Com a determinação, apenas pedestres e ciclistas estão autorizados a atravessar a ponte sobre o Rio Araguaia, na BR-230.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

transamazônica

BR-230

ponte sobre o rio araguaia

interdição

dnit

prf

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

UFPA

UFPA promove campanha solidária para apoiar vítimas das enchentes no Pará

Universidade mobiliza doações e articula distribuição para famílias atingidas pelas chuvas

26.04.26 14h30

INVESTIGAÇÃO

Relação da Aselc e de membros da família Sefer já foi denunciada pelo Ministério Público do Pará

Na época, o promotor Sávio Brabo abriu procedimento preparatório e solicitou esclarecimentos ao então Procurador Geral do Estado (PGE) Ricardo Sefer, que atualmente é secretário de Estado de Educação do Pará

24.04.26 8h19

PARÁ

Organização social ligada à família Sefer é alvo de operação sobre fraudes em contratos hospitalares

A Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (ASELC) administra atualmente quatro hospitais regionais no estado. Policiais federais estiveram na sede da Aselc, que fica no bairro da Cremação, em Belém

24.04.26 7h55

POLÍCIA

Abaetetuba: motorista flagra seis pessoas trafegando em motocicleta; três ocupantes são crianças

O flagrante foi feito nesta quinta-feira (23/4). Nenhum dos ocupantes utilizava capacete de segurança

23.04.26 11h23

MAIS LIDAS EM PARÁ

PERIFERIA

'Tá destravado':17 meses após promessa,‘Mata Fome’ afunda e prefeito decreta emergência sem contrato

Em 25 de novembro de 2024, o prefeito eleito de Belém, Igor Normando, publicou um vídeo nas redes sociais em que aparecia com um sorriso largo: “Turma, tá destravado”

26.04.26 11h00

SAÚDE

Pará registrou mais de 12 mil óbitos por infarto, insuficiência cardíaca e AVC, em 2025

Dia 26 de abril é celebrado como Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial

26.04.26 14h33

CANAL

Mata Fome: Moradora relata medo constante de alagamentos

A empregada doméstica Ana Cláudia Ferreira da Silva, de 37 anos, moradora da Pratinha 2, em Belém, fala de medo e insegurança vividos durante as chuvas intensas

26.04.26 11h30

UFPA

UFPA promove campanha solidária para apoiar vítimas das enchentes no Pará

Universidade mobiliza doações e articula distribuição para famílias atingidas pelas chuvas

26.04.26 14h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda