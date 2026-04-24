Homem é preso em operação da PF contra abuso sexual infantojuvenil em Ananindeua

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (24/4), em Ananindeua, na Grande Belém, mais uma fase da operação “Discórdia”, com o objetivo de apurar crimes de abuso sexual infantojuvenil e instigação à automutilação, resultando na prisão preventiva de um investigado. Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso.

De acordo com a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado no município de Ananindeua, na Grande Belém, além de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Estadual.

Durante o cumprimento das medidas, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos e outros materiais que serão submetidos à perícia técnica, com a finalidade de subsidiar o aprofundamento das investigações.

Nomenclatura e alerta

Embora o termo ‘pornografia’ ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões ‘abuso sexual de crianças e adolescentes’ ou ‘violência sexual de crianças e adolescentes’, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

A Polícia Federal reforçou a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.