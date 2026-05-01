Carros são engolidos pela maré alta em Salinópolis durante feriadão do Dia do Trabalhador

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pelo menos dois veículos sendo engolidos pela maré alta em Salinópolis, na região do Salgado paraense, nesta quinta-feira (30). Os registros foram feitos em pontos e momentos diferentes, mas têm em comum o cenário: o avanço rápido da água em meio ao aumento do fluxo de visitantes durante o feriadão do Dia do Trabalhador.

Em uma das gravações, um carro preto aparece parcialmente submerso enquanto ao menos oito homens tentam resgatar o veículo. As imagens mostram a dificuldade da ação: com a maré alta, as rodas já estavam mais da metade cobertas pela água, o que tornava quase impossível a retirada.

Já em outro vídeo, uma caminhonete modelo Tata surge praticamente encoberta pela água. Um homem aparece tentando segurar o veículo, em meio à força da maré, que avança rapidamente sobre a faixa de areia.

Nos dois casos, os vídeos registram apenas as tentativas de resgate, sem mostrar o desfecho das ocorrências. Ainda não há informações confirmadas sobre possíveis danos totais, retirada dos veículos ou eventuais responsáveis.

A reportagem segue em apuração para obter mais detalhes sobre os episódios.