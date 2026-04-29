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Deputada federal Andréia Siqueira comunica perda de bebê nas redes sociais

A informação foi divulgada por meio de nota nas redes sociais

O Liberal
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Deputada federal Andréia Siqueira comunica perda de bebê nas redes sociais. (Foto: Redes Sociais)

A deputada federal Andréia Siqueira informou, por meio de nota divulgada nas redes sociais nesta quarta-feira (29), que perdeu o bebê que esperava com o marido, Alexandre Siqueira, prefeito de Tucuruí. A gestação estava na oitava semana.

De acordo com o comunicado, a parlamentar deu entrada em um hospital no dia 28 de abril após sentir-se mal. “Ela deu entrada no hospital após sentir-se mal. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável. Infelizmente foi constatada a ausência de batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas pela equipe médica”, diz a nota.

A família agradeceu as manifestações de apoio recebidas neste momento delicado e pediu respeito à privacidade. “Agradecemos imensamente o carinho, o respeito e as manifestações de apoio recebidas. Pedimos, neste momento tão delicado, que seja preservada a privacidade de Andréia, de seu marido Alexandre e de toda a família”, afirma o texto.

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