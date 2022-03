Feira de Adoção de animais terá atendimento veterinário e vacinação neste sábado

Na manhã deste sábado (19), será realizada a feira MiauDote - Especial "PetPalooza", com temática referente ao festival de música "Lollapalooza". A feira acontecerá no estacionamento L1, do Shopping Metrópole, em Ananindeua, das 10h às 13h.

Esta edição especial não terá shows de bandas famosas, mas contará com diversos serviços para os nossos amiguinhos: vacinação antirrábica, atendimento veterinário e feira de adoção.

A ação chega em Ananindeua pela primeira vez, disponibilizando para adoção responsável diversos animais (Divulgação)

A feira é organizada pelo mandato do deputado estadual Igor Normando (Podemos) em parceria com o ativista Neto D'Ippolito e o Shopping Metrópole Ananindeua, com o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Ananindeua, além da parceria do projeto Peludinhos da UFPA e Me Adote. O evento é gratuito.

Igor Normando já realiza ações voltadas para a causa animal desde o começo do mandato, passando por diversos municípios do Estado, e possui a marca de 10 mil animais atendidos em 2021.

“O nosso mandato considera que a saúde animal é uma questão de saúde pública, e, por isso, oferecer serviços básicos como atendimento veterinário e vacinação, todos gratuitos, é de extrema importância para a população, principalmente para famílias de baixa-renda. Quanto à adoção, nossa meta é fazer com que no mínimo 20 animais remanescentes de abrigos parceiros consigam um lar, que é a nossa média de adotados em feiras”, diz o parlamentar.

A ação chega em Ananindeua pela primeira vez, disponibilizando para adoção responsável diversos animais, entre gatos e cachorros resgatados de situação de maus-tratos e abandono. Para adotar, a pessoa deve ter mais de 18 anos e preencher um formulário no ato da adoção.

Serviço:

Feira Pet PetPalooza

Quando: Sábado - 19/03

Horário: 9h às 13h

Onde: Estacionamento do Shopping Metrópole - Piso L1