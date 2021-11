Evento de negócios e empreendedorismo evidencia a diversidade do Pará

Nesta sexta-feira (5) abrem as inscrições para a 6ª edição da Business Week, evento de negócios e empreendedorismo organizado pelos cursos de Bacharelado em Administração e Ciências Contábeis de uma faculdade. A programação ocorrerá de 10 a 12 de novembro, durante a tarde e a noite, com palestras, oficinas e minicursos que versam sobre Tecnologia, Compliance, Economia criativa e negócios. Muitas das palestras estão voltadas para o contexto do mercado de Ananindeua, que está em constante crescimento. O índice de crescimento coloca Ananindeua em segundo lugar no ranking da Junta Comercial do Pará (Jucepa), sobre o comportamento dos municípios paraenses. O primeiro é Belém (11.952 empresas abertas).

Esta edição tem como tema "O Estado do Pará e sua diversidade". A programação é gratuita e aberta ao público. As inscrições podem ser feitas por meio do link disponibilizado no site da instituição e no perfil do evento no Instagram.

Segundo o coordenador do evento e dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, Eduardo Vasconcelos, a proposta desta edição é reunir empresas, empreendedores e idéias de novos negócios relacionados ao estado. “A ocasião pode ser um potencializador de novos negócios”, explica.

A Business Week é um evento semestral. “A cada edição trazemos temas diferentes que tenham a ver com a atualidade”, esclarece o coordenador. Para esta edição foram convidados palestrantes de diversas áreas: empresários, chefs, profissionais da área de recursos humanos, coachings, entre outros.

Coordenador do evento, Eduardo Vasconcelos, diz que a proposta desta edição é reunir empresas, empreendedores e idéias de novos negócios relacionados ao estado (Divulgação)

Protocolos de segurança

Em virtude do distanciamento social, cada atividade dentre as palestras, minicursos e oficinas estará restrita a até 32 pessoas por sala. “Além disso, por conta da restrição, este ano não vamos ter a feira de negócios que normalmente é organizada pelos alunos e onde eles apresentam e comercializam os produtos desenvolvidos”, informa.

Cresce o empreendedorismo em Ananindeua

Apesar da crise sanitária da covid-19, o número de empresas abertas com registro na Jucepa, em Ananindeua, aumentou 25% entre 2020 e o ano anterior. Foi a segunda melhor taxa de crescimento do Pará, que acumulou 43%. A Associação Comercial de Ananindeua (ACIA) comemora os números e aposta em estratégias de tecnologia, vendas online, qualificação e campanhas promocionais para manter o desempenho.

Os dados da Jucepa revelam que foram abertas 7.511 empresas em Ananindeua, em 2020. Dessas, a maioria (7.201) é enquadrada como microempresa por ter faturamento anual de até R$ 360 mil, podendo atuar em qualquer área.

Outras 240 são empresas de pequeno porte, com faturamento anual de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões. As enquadradas como normais somaram 70 em 2020 e 113 no ano anterior, sendo as únicas com registro de queda anual.

Conforme o balanço da Jucepa, o fechamento de empresas caiu. Em 2020, um total de 1.538 fecharam as portas, sendo 1.371 microempresas, 94 normais e 73 de pequeno porte. No ano anterior, foi registrado o fechamento de 1.641.

Segundo a Secretaria da Fazenda (Sefa), em 2020 foram identificadas 17.489 empresas no setor de comércio, instaladas em Ananindeua. Dessas, 89% (15.628) são varejistas, 7% são atacadistas (1.176) e 4% (685) de atacarejo.

Serviço: 6ª edição da Business Week, evento de negócios e empreendedorismo.

De 10 a 12 de novembro.

Inscrições abertas a partir desta sexta-feira (5) no link no perfil: @businessweekunifamaz.

Local: Unifamaz, na Av Doca de Souza Franco, em Belém.

Hora: Horários à tarde e à noite.

Confira a programação

10/11/2021 – QUARTA

15h – Laboratório III (Bloco III) - Minicurso: Desmistificando o Metodologias Ágeis: Aplicativo MeuScrum

Vanessa Renise S. de Souza Camarão

16h – Laboratório de Informática - Minicurso de Matemática financeira com emulador de HP 12C

Ailton Ramos

19h30 Sala 201 (Bloco III) - Licitações e contratos na administração pública

Shirley Sabá Coelho

19h30 Sala 203 (Bloco III) - Compliance e ética no ambiente corporativo: normas, regras e relacionamentos transparentes

Demethrius de Oliveira

19h30 Sala 107 (Bloco I) - O papel da governança corporativa em empresas familiares

Andria Tuma

19h Laboratório I (Bloco III) – Oficina: Elaborando um plano financeiro para um negócio de alimentos no MS-Excel®

Valter Barbosa Guimarães Junior

19h Laboratório II (Bloco III) – Oficina: Indicadores de desempenho - Montagem de Dashboard contábil em Excel

Ruy Gomes da Silva

11/11/2021 – QUINTA

16h Sala 116 (Bloco III) - Palestra: Gastronomia e negócio

Sabrina Pinheiro de Moraes Barbosa

19h Sala 201 (Bloco III) - Palestra: Gastronomia, Cultura & Sustentabilidade

Wagner Vieira & Susane Rabelo

19h30 Sala 203 (Bloco III) - Minicurso: Soluções criativas ambientais

José Reinaldo Ferreira Carvalho

19h30 Sala 112 (Bloco I) - Palestra: Economia Criativa e sustentabilidade: uma visão a partir dos ODs do Pacto Global

Pollyanna Coelho de Sousa

19h30 Sala 107 (Bloco I) - Palestra: Empreender em tempo de crise: Um novo normal.

Silvio Augusto Lobato da Silva

12/11/2021 - SEXTA

Apresentação dos trabalhos e produtos desenvolvidos pelos discentes de Administração e Ciências Contábeis