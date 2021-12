Escritor lança livro de contos com temas do cotidiano como racismo, política e relações familiares

A cultura literária paraense ganha mais uma obra, o livro “As Últimas Folhas do Diário”, do escritor Rafael Chagas Gonçalves, ou mais conhecido como Rafa Chagas. O exemplar reúne nove contos que têm como base a própria experiência de vida do autor, que é morador do bairro Júlia Seffer, em Ananindeua.

O lançamento da literatura acontec na noite desta quinta-feira, 16, no Arplêuticos Bar, localizado na Cidade Nova 1, no bairro do Coqueiro, também na cidade da Região Metropolitana de Belém. Estarão presentes amantes de um bom livro, além de artistas locais. Haverá a apresentação de bandas da região.

“Esse é um momento muito importante para a minha vida, pois coloquei no papel uma vivência inteira, desde quando eu era um moleque e tive a primeira experiência com as palavras. Aos 12 anos comecei a escrever poemas, produzir histórias e criar personagens. Até hoje não parei!”, destacou Rafa Chagas.

O livro traz temas que abrangem o autoconhecimento, passando por problemas da vida e os complexos da mente humana. O exemplar aborda ainda temas como racismo, política, relações familiares, entre outros assuntos que fazem parte da vida de todos.

Segundo Chagas, as viagens feitas pela cidade de ônibus foram momentos em que ele usou a criatividade para criar o livro. “Minhas viagens de ônibus têm me dado inspiração e tempo para escrever, pois os caminhos são longos e tenho tempo para me dedicar à escrita", declarou.

Quem perder o lançamento nesta quinta-feira, terá a oportunidade de conhecer o trabalho do escritor na Praia do Bispo, Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. A data e o local ainda estão sendo definidos, mas, em breve, as informações serão colocadas no instagram: @rchagasgoncalves.

Livro “As Últimas Folhas do Diário”, do escritor Rafael Chagas Gonçalves (Sidney Oliveira)

“As Últimas Folhas do Diário”

Rafa Chagas explica que os contos narram, entre outras coisas, o rito de passagem do seu protagonismo na vida, fato este que o faz trafegar por memórias, afeto, cômodos de sua casa, de um lar de outros tempos, e tudo isso documentado em papéis borrados.

As histórias giram em torno de temas do cotidiano apresentados de forma subjetiva, em uma nova perspectiva. Os primeiros contos, por exemplo, trazem uma reflexão política e o sistema de impunidade que atinge todos os brasileiros, tanto no passado como no presente.

Em seguida, o escritor apresenta, em três contos, uma relação de amizade entre pai e filha. “Embora cada um tenha a sua vida, eu apresento uma forma de amor, aventura e complicidade entre duas pessoas”, pontuou Rafael Chagas.

“Outro trecho destaca a história do assassinato do livro de música”, diz o autor. Segundo ele, a aventura narra o modus operandi do crime e a saga para tentar identificar e localizar o criminoso, com uma narrativa divertida e com ilustrações ao longo de todo o conto.

Tem histórias do tempo de escola, escravidão na pespectiva de uma criança, loucuras da vida, a morte, lembranças e fantasias. Por fim, o último conto é responsável por dar o nome ao livro e oferece ao leitor um personagem que enfrenta a solidão.

Sobre o escritor

Professor, educador, produtor cultural e músico, essas são algumas definições do escritor Rafa Chagas, 36 anos. O autor reconhece que começou a se dedicar na escrita aos dez anos de idade, através de poemas em momentos importantes envolvendo mudanças e readaptações.

Aos 13, Chagas passou a viver com a família no bairro Júlia Seffer, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Três anos depois, o autor se aprofunda na leitura de diversos autores como Graciliano Ramos e Gabriel García Márquez, no qual considera suas inspirações.

Foi nesse período que ele iniciou contato em outras vertentes artísticas, como a música, marcando presença em diferentes projetos autorais, aprimorando seu conhecimento enquanto compositor e aprofundando-se, ainda mais, na escrita de contos e poesias.

Em meio acadêmico, cursou o ensino técnico em design no IFPA (Instituto Federal do Pará), graduou-se em Letras/Espanhol pela UFPA (Universidade Federal do Pará) e se especializou em Linguística e Literatura UEPA (Universidade do Estado do Pará).