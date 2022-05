O que fazer hoje em Ananindeua: confira a agenda do fim de semana na cidade

O Ananindeua em Revista separou as melhores festas, shows, bares e restaurantes que vão bombar no final de semana no município de Ananindeua. Devido à pandemia, os locais seguem as regras de segurança sanitária e o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 é obrigatório. Confira abaixo a agenda do final de semana e divirta-se:

Sexta, 13 de maio

Aniversário de 10 anos do Ticome

Show iniciando às 21h com vários artistas.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2, próx à Praça da Bíblia.

@ticomebareresto

Bia Salles e Akilla Marques

A partir das 23h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Noite de Pop Rock

Rodrigo Melo & Banda Acordalice. Às 21h30.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Forró Open das Antigas

Forró Nu Sitio e diversas outras bandas. Às 22h.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Música ao vivo, parque aquático, bar e restaurante

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Markinho Duran agita o sábado (Divulgação)

Sábado, 14 de maio

Rock Beer

Markinho Duran, Trilha Colateral e DJ Diogro. Mulheres free até 22h.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Grupo Kontagiou e Thamires Alves

A partir das 22h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Só os Loucos Sabem (Palco Mundo)

Los Hermanos (Banda Paquetá) e Charlie Brown Jr (Tio Chico S/A)

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Waldécio & Trio

Música ao vivo, parque aquático, bar e restaurante.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Xereca Sitio

Festa em Ananindeua com os DJs Alan, Alemão, Bruninho, Rafael, Playboy, Thais e Magrão 3D

Mulheres free até 23h30

@xerecasitiooficial

Domingo, 15 de maio

Karol Vasconcelos

A partir das 21h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria