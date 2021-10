Ananindeua sedia 1° Festival de Danças Orientais

De 29 a 31 de outubro ocorrerá a primeira edição do FestDunya, Festival de Danças Orientais de Ananindeua. O evento é realizado por bailarinas e professoras de dança do grupo de dança do ventre de Ananindeua Rosas do Deserto, e ocorrerá no no salão de festas Miranda's, na Cidade Nova 4.

O grupo existe há três anos e reúne mulheres que têm paixão por danças orientais. As aulas não ocorrem em lugares fixos. A coordenadora do grupo, Lunna Suad, é professora de dança há anos e idealizou o grupo e também o projeto do evento. “Somos um grupo de dança do ventre e círculo de mulheres. Idealizamos o evento em 2020, porém, com a pandemia, foi adiando para esse ano. Nós somos o primeiro festival de dança do ventre de Ananindeua”, explica.

A bailarina Carol Farias explica que é um evento para todas as idades, aberto ao público dançante. “É uma programação tanto para quem gosta de dançar quanto para quem gosta de assistir danças orientais como dança do ventre, cigana e tribal, muito cheias de cores, movimentos e alegria”, diz.

O evento é realizado por bailarinas e professoras de dança do grupo de dança do ventre de Ananindeua Rosas do Deserto (Arquivo pessoal)

Haverá apresentação de dança solo e em grupos, além de concurso de dança com premiação para os três primeiros colocados. “Além disso teremos stand de vendas de artigos em geral. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo direct no Instagram”, explica Carol.

No dia 29 ocorrerá um workshop online com a bailarina Hadara Nur, de São Paulo. Dia 30 haverá uma manhã de workshops online com a bailarina Dea Loreto, de Minas Gerais, e à noite, ocorrerá o show de gala, com as apresentações. No dia 31, por fim, haverá um workshop presencial na 2k Studio com a Bailarina Shirley Bellydancer. A programação detalhada também pode ser acessada na página do evento no Instagram, @fest.dunya20.

O edital do evento está disponível no perfil oficial, juntamente com os passaportes de entrada e com as informações sobre as inscrições.

Paixão pela dança

A coordenadora do festival conta que o grupo Rosas do Deserto reúne semanalmente mulheres com um objetivo em comum: dançar. “Eu juntei alunas de escolas onde dou aula e formamos o grupo. Qualquer pessoa que quiser participar, é só nos procurar”, explica. Além de se apresentar, as bailarinas se reúnem para conversar sobre temas femininos. “Nós escolhemos um tema atual e conversamos sobre aquilo. No auge da pandemia, fizemos isso de forma online. E isso ajudou na nossa saúde mental”, explica. “Inclusive eu espero a participação do público no festival e que esse evento traga transformação, pois a dança faz bem para o corpo e para a mente”, diz.

A ideia é que o festival ocorra todos os anos. “Ano que vem ele será em um teatro. Este ano não foi possível porque todas as pautas já estavam cheias. Em Ananindeua nunca tivemos esse tipo de evento, então espero uma participação ativa”, finaliza.

Serviço: 1º Festivalk de Danças Orientais de Ananindeua, nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2021. Local: salão de festas Miranda's, na Cidade Nova 4, WE 40. As inscrições podem ser feitas na página do Instagram @fest.dunya20.