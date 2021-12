Crianças atendidas pelo programa Territórios pela Paz recebem brinquedos de Natal

A pequena Giovana Sophia, de 7 anos, estava ansiosa para a chegada do Papai Noel na Usina da Paz Icuí-Guajará, em Ananindeua. Ela foi uma das crianças beneficiadas com a entrega de brinquedos que ocorreu na manhã de segunda-feira (21), no complexo comunitário. Jeane Silva é avó da estudante e ressaltou a importância da ação.

“O programa TerPaz vem trazendo muitos benefícios para a comunidade e com a chegada da Usina da Paz aqui no bairro, melhorou ainda mais. Minha neta está fazendo aulas de natação, o que é muito importante, porque ela não sabia nadar. Eu também estou fazendo vários cursos e hoje estamos aqui para a entrega de brinquedos, a minha neta está muito feliz’’, destacou a avó da estudante.

Essa foi a primeira etapa das entregas, mas todas as 545 crianças matriculadas nas modalidades esportivas disponibilizadas na Usina da Paz Icuí-Guajará vão receber os brinquedos. O território da Cabanagem também foi contemplado com a ação. A entrega ocorreu em uma igreja quadrangular na Comunidade do Sabão, onde foram entregues cerca de 230 brinquedos para crianças da comunidade.

A dona de casa Maria Ediana Costa levou a filha Elizandra de 4 anos para pegar seu presente. “Esse evento é maravilhoso, ainda mais nesse período de pandemia . Estou ansiosa para a inauguração da Usina da Paz aqui na Cabanagem porque sei que vai trazer ainda mais benefícios”, afirmou a moradora.

O evento contou com a participação da primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho. “Durante essa ação, pudemos trazer para os moradores dos bairros que estamos atuando ao longo desses dois anos e meio, através do programa Territórios pela Paz, um pouco de fé, renovação e esperança de que 2022 vai ser melhor. Trouxemos uma mensagem de carinho para cada família, cada criança, dizendo que o nosso governador Helder Barbalho está aqui e que juntos vamos vencer. É o fortalecimento da comunidade”, ressaltou.

O território do Benguí também foi beneficiado. A entrega ocorreu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Maria Luiza Da Costa Rego. João Santos, 57 anos, levou o neto de 7 anos para participar da ação. Ele lembrou como era o bairro antes da chegada do programa TerPaz.

“O meu neto está muito feliz, essas ações são muito importantes porque antes a nossa comunidade era esquecida e hoje essa realidade é diferente, também estou muito contente em saber que vamos ganhar uma Usina da Paz aqui no bairro”, concluiu o morador.

Os outros territórios atendidos pelo programa TerPaz também serão beneficiados. Ao todo, serão distribuídos mais de 2 mil brinquedos, que foram doados pela Receita Federal.

“Esse é um evento muito importante do governo do Estado, nesse momento de festividade, de esperança e alegria. Nós estamos dentro do âmbito do programa Territórios pela Paz, entregando brinquedos para as crianças dos territórios”, concluiu o secretário adjunto de Articulação da Cidadania (Seac), Raimundo Santos Júnior.