Covid-19: Ananindeua tem vacinação nesta segunda (5) pela manhã

O calendário vacinal contra a covid-19 no Município de Ananindeua terá continuidade a partir desta segunda-feira (5), até a sexta (9), em 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS), com horários variando entre 8 às 12 horas e 8 às 16 horas. Nesta segunda-feira, por causa do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no Catar, a vacinação somente ocorrerá até as 14 horas.

Serão aplicadas, considerando os respectivos públicos, três doses da Pfizer Bebê (crianças a partir de 6 meses de idade); a primeira e a segunda doses da Pfizer Pediátrica (crianças de 5 a 11 anos completos); a segunda, terceira, quarta e quinta doses da Pfizer Adulto e quatro doses da Coronavac.

Locais e horários de vacinação em Ananindeua:

Horário: 08h às 12h

Locais:

UBS Ariri

UBS Atalaia

UBS Aurá

UBS Carlos Guimarães

UBS Cidade Nova IV

UBS Cristo Redentor

UBS Curuçambá Rural

UBS Cristo Rei

UBS Falcolândia

UBS Guajará I

UBS Helena Barra

UBS Heliolândia Rural

UBS Jardim Nova Vida

UBS Jaderlândia II

UBS Jardim Amazônia

UBS José Araújo

UBS Nova Águas Linda

UBS Nova Esperança II e III

UBS Nova União

UBS Novo Cristo

UBS Paar

UBS Park Laguna

UBS Saré

UBS Warislândia

Horário: 8h às 16h

Locais:

UBS Ananindeua Centro

UBS Águas Brancas

UBS Águas Lindas

UBS Coqueiro

UBS Distrito Industrial

UBS Elo I e II

UBS Guanabara

UBS Icuí

UBS Julia Seffer

UBS Nova Zelândia

UBS Pedreirinha

UBS Roraima - Amapá

UBS Una