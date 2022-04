Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 1º de abril

CHOCOLATE ARTESANAL

Ana Vitória Fontes, toda sorridente na coluna, tem novidades para o mês mais doce do ano. A jovem empreendedora e estudante de medicina veterinária, preparou um cardápio recheado com várias opções de ovos de chocolate artesanal. Tudo disponível no IG @chocolate_e_amores.

Chocolate artesanal (Divulgação)

ANIVERSARIANTE DA SEMANA

O jovem empresário Jefferson Pampolha completou 33 anos no último dia 30. O aniversariante da semana comemorou o aniversário com a família.

Aniversariante (Divulgação)

ANIVERSÁRIO

A semana também foi especial para Tamara Reis, ex-vereadora de Ananindeua. Recém-formada no curso de Direito, Tamara fez aniversário na última quarta-feira (30), e comemorou a data ao lado da família.

Aniversário (Divulgação)

IDADE NOVA

A empresária e digital influencer, Priscila Cordeiro, comemorou idade nova no último dia 24, em Las Vegas. Ex-moradora de Ananindeua, Pri, como é conhecida por pessoas mais próximas, trouxe novidades para os seus negócios na capital paraense.

Idade nova (Divulgação)

ENCONTRO

Fred Souza e a esposa Dani Souza, proprietários do Espaço Gio, em recente encontro com o vice-prefeito, Erick Monteiro.

Encontro (Divulgação)

SHOW

Jorge Aragão faz show neste sábado (2), com a cantora Alcione, na Assembleia Paraense, e no domingo (3), no Bancrévea. Fãs do sambista em Ananindeua terão a oportunidade de curtir os grandes sucessos do artista, conhecido como o “Poeta do Samba”.

Show (Divulgação)