Segue em exibição no cinema o romance ‘esquisito’ de Eduardo e Mônica

Esta semana chegou às telonas do Cinesystem a comédia romântica baseada na música homônima de Renato Russo, da banda Legião Urbana, “Eduardo e Mônica”. Em um dia atípico, situado em Brasília na década de 1980, uma série de coincidências levam Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Mônica (Alice Braga), tendo como pano de fundo uma festa estranha com gente esquisita. Uma curiosidade é despertada entre os dois e, apesar de não serem parecidos, eles se apaixonam perdidamente.

Ambos são completamente diferentes. Além da discrepância de idade entre os dois, signos diferentes e cores de cabelo diferentes, eles também têm gostos diferentes que, aos olhos de outras pessoas, parecerá que o amor entre os dois nunca passará apenas de alguns meses.

Apesar de começarem um relacionamento, esse amor precisará amadurecer e aprender a superar as diferenças. Eduardo e Mônica terão também que superar o preconceito de outros que tentarão acabar com o relacionamento deles. Mas é como se diz: "quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração?!".

O mundo está ameaçado

Outra estréia é “Agentes 355”. Ao ficarem sabendo que uma organização global de mercenários que ameaçam o mundo quer adquirir uma arma ultrassecreta, a agente da CIA Mace Brown (Jessica Chastain) terá que unir forças para essa missão, com a agente alemã Marie (Diane Kruger); a ex-membro do MI6, especialista em computadores, Khadijah (Lupita Nyong'o); a psicóloga Graciela (Penélope Cruz), e com Lin Mi Sheng (Bingbing Fan), uma mulher misteriosa que está rastreando todos os seus movimentos, para evitar que tal poder caia nas mãos erradas. O grupo de melhores espiãs do mundo forjará uma lealdade tênue que poderá proteger o mundo - ou matá-las. E para fazer isso, elas vão ter que lidar com as diferenças políticas e culturais que as separam.

Veja a programação completa, válida até a próxima quarta-feira:

Homem Aranha 3: Todos os dias - 14h30; 15h10; 17h30; 20h; 20h30; 16h; 19h; 21h55.

Eduardo e Mônica: Todos os dias - 14h15; 16h35; 19h; 21h20.

Turma da Mônica: Todos os dias - 14h10; 16h05.

Agentes 355: Todos os dias - 18h; 20h30.

Sign 2: Todos os dias - 16h30; 18h45.

My Hero Academia: Todos os dias - 14h20; 21h; 17h; 19h15.

Pânico 5: Todos os dias - 18h10; 20h30; 17h15; 21h15.

Juntos e Enrolados: Todos os dias - 15h; 21h25.

Matrix Resurrections: Todos os dias - 14h15.

Kingsman: Todos os dias - 15h30.