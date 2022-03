Programação do cinema: estreias da semana têm muita ação e drama

Além do novo filme do Batman, que estreou nos cinemas na última semana, as telas do CineSystem estão com mais duas novidades: Agente das Sombras e Coração Ardente. As obras entraram em cartaz nesta quinta-feira (10) no Shopping Metrópole, em Ananindeua.

No longa de ação Agente das Sombras, confiança, identidade e o perigo do poder sem controle levam um agente secreto ao limite. Travis Block (Liam Neeson) vive e luta nas sombras. Um "consertador" autônomo do governo, Block é um homem perigoso cujas atribuições incluíam extrair agentes de situações ocultas.

Quando Block descobre que um programa sombrio chamado Operação Unidade está abatendo cidadãos comuns por razões conhecidas apenas pelo chefe de Block, o chefe do FBI Robinson (Aidan Quinn), ele pede a ajuda de um jornalista (Raver-Lampman). Mas seu passado e presente colidem quando sua filha e neta são ameaçadas.

Agora Block precisa resgatar as pessoas que ama e expor a verdade para uma chance de redenção. Nada nem ninguém está seguro quando os segredos estão escondidos no Blacklight. O filme não é indicado para menores de 14 anos.

Já o longa Coração Ardente conta a história de Lupe Valdés (Karyme Lozano), uma escritora de sucesso que investiga as aparições do Sagrado Coração de Jesus, em busca de inspiração para o seu próximo romance. Guiada por Maria (María Vallejo-Nágera), perita em mistérios, Lupe descobrirá as revelações de Jesus a Santa Margarida Maria de Alacoque e encontrará santos, assassinos, exorcistas, papas, presidentes, conspiradores... além de milagres e crimes.

Por meio de sua pesquisa, Lupe também descobrirá os segredos do seu próprio coração, afligido por velhas feridas que precisam ser curadas. O filme não é recomendado para menores de 10 anos.

Confira a programação completa do cinema esta semana:

Válida até o dia 16 de março

Batman: todos os dias de 14h às 21h30

Fora do Mapa: todos os dias de 14h10 às 21h25

Agentes da Sombra: domingo a sábado às 18h45 e 21h

Sing 2: domingo a sábado às 15h20 e 18h15

Exorcismo Sagrado: domingo a sábado às 20h45

Homem-Aranha: todos os dias às 16h15

Coração de Fogo: todos os dias às 14h15 e 16h

O Ritual: todos os dias às 21h45

Tarsilinha: todos os dias às 14h10