Filme Detetives do Prédio Azul 3 estreia no cinema; confira todas as estreias da semana

Para quem deseja aproveitar o feriado prolongado em família, assistir ‘Detetives do Prédio Azul 3 - Uma aventura no fim do mundo’, que estreou nesta quinta-feira (21) nos cinemas, é uma boa pedida. Livre para todas as idades, o longa nacional já está em exibição no CineSystem do Shopping Metrópole, em Ananindeua.

Na trama de aventura, Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) se veem em apuros quando Severino (Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia em formato de colar, era, na verdade, uma das metades do valioso ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo.

Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido por todos começa a se transformar em uma figura maligna e controlar toda a magia do mundo, algo que o medalhão é capaz de fazer, colocando o mundo da magia em risco. Agora, o trio precisa arranjar um modo de tirar o medalhão que manipula o porteiro.

Mas para fazer isso, eles terão que viajar o mundo para chegar no ponto mais congelante do planeta e contam com a ajuda da feiticeira Berenice (Nicole Orsini).

Filme de comédia também é novidade da semana

‘Cidade Perdida’ também chegou aos cinemas. O filme é de comédia, ação e aventura e não é recomendado para menores de 14 anos.

O enredo conta a história da brilhante, porém reclusa, autora Loretta Sage (Sandra Bullock) que escreve sobre lugares exóticos em seus romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan (Channing Tatum), que tem dedicado sua vida a personificar o personagem herói, Dash.

Durante a turnê de promoção de seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário excêntrico (Daniel Radcliffe), para que ela o guie ao tesouro da cidade perdida descrito em seu livro recente. A fim de provar que é possível ser um herói na vida real, não somente nas páginas de seus livros, Alan parte para resgatá-la.

Forçados a viver uma aventura épica na selva, o par improvável precisa trabalhar junto para sobreviver e encontrar o antigo tesouro, antes que seja perdido para sempre.

Confira a programação do cinema completa da semana:

Válida até o dia 27

Animais Fantásticos 3: todos os dias de 14h30 às 21h30

The Batman: todos os dias às 21h40

Morbius: todos os dias às 17h15 e 21h45

Detetives do Prédio Azul 3: todos os dias de 14h20 às 18h45

Sonic 2: todos os dias de 14h30 às 21h50

Medida Provisória: todos os dias às 19h40 e 21h45

Cidade Perdida: todos os dias de 14h20 às 21h15

Os Caras Malvados: todos os dias às 14h15