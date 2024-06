BRT Metropolitano: saiba como fica o trânsito com as obras na BR-316 nesta semana

O trânsito na rodovia BR-316, entre os trechos do km 7 e km 10, passará por alteração até a sexta-feira (28) devido à continuidade das obras do BRT Metropolitano, conforme detalhado pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM). As intervenções no trecho começaram nesta segunda-feira (24), conforme informou o NGTM.

Interdições e desvios

Interdição 1: Entre os km 7 e parte do 8 , no sentido Belém-Marituba , a faixa da esquerda estará interditada para realização de serviços de asfaltamento

, no sentido , a para realização de serviços de asfaltamento Desvio 1: Os motoristas deverão usar a faixa da direita ou usar a pista do BRT

Desvio 2: No km 8 , sentido Belém , os condutores devem usar a faixa da direita ou também deve usar a pista do BRT para realizar o desvio do trânsito.

, , os condutores devem usar a ou também deve usar a para realizar o desvio do trânsito. Interdição 2: Já no km 10 da BR-316, parte da avenida Independência ficará bloqueada para receber asfaltamento, assim como parte da BR.

da BR-316, ficará bloqueada para receber asfaltamento, assim como parte da BR. Desvio 3: Para seguir no sentido Belém, os condutores deverão usar a faixa da esquerda ou também utilizar a pista do BRT.

Viaduto

Em continuidade às obras do BRT Metropolitano, a estrutura central do viaduto da Alça Viária foi erguida na última quinta-feira (20) pelas equipes do NGTM, responsável pela construção da primeira viga travessa do apoio central do viaduto. O serviço vai beneficiar com mais mobilidade a população da Região Metropolitana de Belém.