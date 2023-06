Vacinação de cães e gatos, em Ananindeua, segue até sexta-feira (16); saiba onde levar seu pet

A Campanha de Vacinação Antirrábica de Ananindeua iniciou nesta segunda-feira (12) e vai até o dia 16 de junho, em 13 postos do município. Segundo a Secretaria de Saúde (Sesau), o primeiro dia da imunização de animais de estimação começou com pouca procura nas primeiras horas da manhã. Por volta das 9h30, 15 animais já haviam sido vacinados, sendo 11 cães e 4 gatos, na Praça da Bacia, no Coqueiro.

Na UBS do Coqueiro, as irmãs Lili e Kiki, foram levadas pela dona Maria José: "eu soube hoje e já vim logo trazer minhas crianças. É sempre importante a gente estar em dia com a vacina dos nossos animais, é melhor prevenir do que remediar". Quem estava muito feliz era o Marco Antônio, que levou sua cadelinha caramelo, Cacau, para se vacinar. “Adotei ela há 5 meses. Ela apareceu na rua e, como estava usando coleira, procurei o dono, mas como não apareceu, eu fiquei com ela. Me apaixonei por ela. E hoje, a trouxe para se vacinar e ficar logo protegida", disse o tutor.

A procura pela vacinação estava intensa no bairro do Icuí. Até a metade da manhã, já haviam sido vacinados 103 animais, e a expectativa é que a procura aumente no decorrer da semana. A Maria Clara levou o gato Romeu, de um ano e cinco meses, para ser imunizado contra a doença: "A minha mãe viu pelo Whatsapp o informativo da campanha, aí eu tenho mais quatro gatinhos para trazer. O Romeu é o primeiro que eu trouxe por ser mais arisco".

Segundo a técnica de enfermagem Sandra Ribeiro, além de proteger os animais contra a raiva, a vacinação também beneficia a população, prevenindo a doença e dando prova de amor aos animais, que fazem parte da família também.

Serviço

A Campanha de Vacinação Antirrábica segue durante a semana, das 8h às 12h. O tutor do animal deve levar RG, CPF e comprovante de residência. Os critérios para vacinação são: animais acima de 3 meses, que estejam saudáveis, e as fêmeas não podem estar prenhas ou amamentando. É obrigatório o uso de coleira, guia e caixa de transporte.

Confira os locais da Campanha de vacinação Antirrábica:

UBS Coqueiro: rodovia Mario Covas, ao lado do Hospital Camilo Salgado.

UBS Nova Zelândia: rua da Paz.

UBS Atalaia: passagem Brasília - S/N.

Quadra ao lado do Supermercado Matheus: Jaderlândia 01.

Centro Comunitário do Aurá: rua Bacabeira , S/N.

Bosque Uirapuru: conjunto Julia Seffer, esquina c/ rua 11.

Estacionamento da Policlínica Cleonice Begot: rua Osvaldo Cruz, Nº 350 - Águas Lindas.

Praça Lauro Leite: rua do Fio, Guanabara.

Asmovim: ao lado da UBS Heliolandia Rural.

Associação de moradores do conjunto Guajará 1: We 64 ,Nº 1591 - Em frente ao colégio SISTEMA.

Instituto Rede Voluntária: alameda Palestina Q-122, Nº 20 - PAAR (Próximo ao campo da Mangueirinha).

Park Modelo 2: Rua da Estrela - Curuçambá.

Praça da Bacia: ao lado da UBS Icuí, S/N, no estacionamento do Paulo Frota -A, Tv. We -14, 178 - Cidade nova II -Coqueiro.