Ananindeua dá primeiro passo para licitação de transporte público

Nesta terça-feira (29), a Câmara Municipal de Ananindeua deu início ao processo de regulamentação do transporte público. Durante sessão ordinária, os vereadores aprovaram em primeiro turno o Projeto de Lei (PL) que prevê a criação de diretrizes para a prestação do serviço no município. O segundo turno ocorre na próxima terça-feira, 5 de abril.

Este é o primeiro passo para que seja, brevemente, realizada a licitação do setor, explica o vereador Osmar Nascimento (MDB). “Esse projeto muda a lei orgânica do município para que o prefeito possa fazer a licitação. Ou seja, já é um movimento do Executivo de viabilizar essa ação”, informa.

Ônibus caindo aos pedaços

“A gente sabe que a licitação não será finalizada de forma rápida, por isso estamos reunindo forças e saberes para nos adiantar e agilizar o processo no que é possível. O que não pode mais continuar são ônibus caindo aos pedaços nas ruas. Então, pela a defesa da da população que paga um preço razoável pelo transporte e que merece respeito, precisamos licitar o transporte público”, considera o parlamentar.

No dia 31 de dezembro, durante uma entrevista concedida ao programa Liberal Notícias, da Rádio Liberal FM, o prefeito Daniel Santos (MDB), afirmou que ainda este ano será licitado o transporte público no município. O gestor detalhou que serão licitadas as empresas de transporte que possuem linhas intramunicipais, ou seja, aquelas que trafegam apenas dentro do município.

VEJA MAIS

Ananindeua deu início ao processo de regulamentação do transporte público (Ivan Duarte)

O que diz o Projeto de Lei

De autoria do Executivo, o PL 024 determina que por meio de Lei Municipal haverá disposição sobre a organização, funcionamento e fiscalização dos serviços de transporte coletivo urbano, devendo ser fixadas regras de caracterização precisa e proteção eficaz do interesse público e dos direitos dos usuários.

Conforme o texto aprovado, a regulamentação prevê não apenas licitação de empresas de coletivos, mas também de todas demais estruturas que envolvem o serviço. Dessa forma, o sistema integrado a ser regulado pela lei é: o transporte público de passageiros; a infraestrutura de circulação; o sistema de conexões, formado pelas estações, terminais de integração, abrigos, pontos de embarque e desembarque de passageiros, áreas de estacionamento, terminais de finais de linha e locais de carga e descarga de mercadorias e de valores.

Ainda segundo a matéria, as concessões deverão se sujeitar à fiscalização pelo poder concedente (Prefeitura de Ananindeua) com a cooperação dos usuários.

Audiência Pública sobre o transporte público de Ananindeua

Dia 14 de abril será realizada uma Audiência Pública para discutir as problemáticas e possíveis soluções do transporte público de Ananindeua. “Vamos ouvir os empresários, o Ministério Público, ouvir o Núcleo Geral de Transporte Metropolitano (NGTM), ouvir o Departamento de Trânsito (Detran), rodoviários e finalmente, a população, que é a parte mais importante pois paga caro e sofre com o serviço prestado”, diz o vereador Osmar, que está coordenando o evento.

"Precisamos entender o porquê do transporte público ser tão de péssima qualidade. A partir disso, nós queremos encaminhar ao Executivo, para que, baseado nas nossas discussões, seja feita a licitação. Aí sim,teremos uma ferramenta de contrato entre duas partes, onde tem obrigações, onde tem deveres, tanto do poder público como da empresa contratada”, finaliza o parlamentar.

Projetos de Lei tramitando na Câmara:

Projeto de Lei nº 026, de 23 de março de 2022: autoriza a alteração do Plano Plurianual 2022- 2025 e da Lei Orçamentária Anual - 2022 para adequação, alteração da redação e inclusão de ação específica e dá outras providências.

Origem: Poder Executivo

Projeto de Lei nº 027, de 24 de março de 2022: dispõe sobre o regime de concessão e/ou permissão e as diretrizes para a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros no Município de Ananindeua/PA.

Origem: Poder Executivo

Projeto de Lei nº 020/2022: obriga o atendimento, no pavimento térreo de prédios públicos ou privados, de idosos, gestantes, pessoas com deficiência física, dificuldade ou restrição de locomoção, quando inexistente equipamento interno para acesso a pavimentos superiores, no município de Ananindeua.

Origem: Poder Legislativo

Autora: vereadora Pastora Ray

Projeto de Lei nº 021/2022: institui no Calendário Oficial do Município de Ananindeua a Semana do Lixo Zero, e dá outras providências.

Origem: Poder Legislativo

Autor: vereador Coronel Osmar

Projeto de Lei nº 016/2022: dispõe sobre a criação do Programa “Patrulha Maria da Penha” que visa o monitoramento da segurança das mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito do Município de Ananindeua e dá outras providências.

Origem: Poder Legislativo

Autoria: vereadores Geise Fênix, Francy Pereira e Aurélio Rodrigues

Projeto de Lei nº 014/2022: dispõe sobre a criação, no âmbito Municipal, do Comitê de tolerância zero para mortalidade por câncer de mama, e dá outras providências”.

Origem: Poder Legislativo

Autor: vereador Félix Júnior