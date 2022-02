Dr. Daniel faz balanço da gestão em entrevista à Rádio Liberal

Em entrevista remota para a Rádio Liberal com o radialista Abner Luiz, o prefeito de Ananindeua Dr. Daniel (MDB) fez um balanço do primeiro ano de governo. O gestor deu muito destaque as ações na área de saúde, o enfrentamento da covid-19 na cidade, elencou e sintonizou o público sobre as obras em curso e as realizadas em parceria com os governos federal e estadual, a exemplo das ações de infraestrutura nos igarapés das Toras e Maguariaçu. Dentre outros temas, falou também das obras do estádio municipal.

O limite entre as cidades de Belém e Ananindeua foi abordado, tema que o prefeito considera “emblemática”. “Estamos conversando não só com Belém, mas como Marituba, temos áreas limites com os dois (municípios). Semana passada, por exemplo, eu estava com a prefeita de Marituba, olhando o residencial Bem Viver, que passa por dentro de Marituba, procurando construir 'pontes', construir parcerias para a gente melhorar essas áreas. E com Belém, a gente tem iniciado um diálogo com a Secretaria de Saneamento, estamos propondo a reformulação de alguns limites”, disse.

“O transporte público aqui ainda é precário. Isso é uma coisa que temos que mudar esse ano, temos que melhorar esse ano, e estamos fazendo um estudo, contratamos uma consultoria nacional para fazer um estudo de todas as linhas intramunicipais”, garantiu o chefe do Executivo, que revelou que após o estudo técnico, uma licitação pública deve ser lançada, em 2022, com o intuito de melhorar o sistema público de transporte dentro de Ananindeua.

Assunto sensível, a destinação do lixo urbano também entrou na pauta. Dr. Daniel reforçou que, todas as soluções discutidas e levantadas para solucionar a questão dos resíduos, necessitam da estruturação de um aterro sanitário. “O licenciamento para a criação do aterro (para se criar um novo aterro) é dado pelo Estado, temos discutido em conjunto toda essa questão, para vermos se a gente consegue uma outra área”, disse. O prefeito reforçou ainda que a solução deve encontrada de forma integrada, com a participação dos municípios e Estado.

Candidatura

Perguntado se seria candidato ao Senado ou permaneceria à frente da Prefeitura de Ananindeua e cumpria o restante do mandato, disse: “Eu fui eleito para ser prefeito de Ananindeua, eleito para esse grande desafio que é ser prefeito dessa cidade. Sobre a possibilidade de ser um potencial candidato ao Governo do Estado daqui a alguns anos. “Acho que ser governador do Estado é o sonho de todo homem e de toda mulher que entra na política, estou sempre à disposição para construir o que for melhor para o Estado do Pará”, afirmou. Afirmou também que se limitaria a ser um cabo eleitoral nas próximas eleições.