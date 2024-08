A parada de ônibus localizada na avenida Governador José Malcher, na esquina da travessa Francisco Caldeira Branco, no bairro de São Brás, em Belém, está com a estrutura em situação precária. O vendedor ambulante Luciano Ferreira, de 63 anos, denuncia a situação.

“É precária essa parada porque já era para ter sido feita, e também porque fica ruim para Belém. Queremos algo melhor e mais confortável. Trabalhei durante oito anos aqui próximo e é a mesma coisa de sempre", diz.

O vendedor Luciano Ferreira reclama de estrutura em parada de ônibus de Belém. ((Foto: Wellyda Farias))

O ponto de ônibus é bastante movimentado, pois fica no Centro da Capital, diversas linhas de transporte passam no local. Apesar disso, a estrutura está deteriorada e enferrujada, mal tem onde as pessoas sentarem. A falta de cobertura é um dos maiores problemas. Ficar esperando o transporte em dias de altas temperaturas, e em dias chuvosos, se torna um desafio para os usuários.

A parada de ônibus localizada na avenida Governador José Malcher, na esquina da travessa Francisco Caldeira Branco, no bairro de São Brás, em Belém, está com a estrutura em situação precária. ((Reprodução: Bruno Macedo))

"O Poder Público deveria ter consciência e ajustar todas as paradas, não é só essa não. São muitas, ali na Castelo é a mesma coisa. Me sinto péssimo porque não temos nada. A maior parte de Belém são colocadas novas paradas, mas não terminam os serviço", fala o denunciante.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) diz que está trabalhando com um cronograma de retirada de abrigos que se encontram com problemas na estrutura. "Dentro desse cronograma, inclusive, um abrigo foi retirado, na segunda-feira, 12, em Outeiro. A Semob informa que o referido abrigo de passageiros, localizado na avenida José Malcher com a avenida Castelo Branco consta neste cronograma", diz o comunicado.

A Semob informa também que aos poucos, está implantando novos abrigos de passageiros em paradas de ônibus, principalmente nos pontos localizados em corredores com maior frequência de ônibus.

"Esses abrigos são fabricados em estruturas de aço inoxidável, apropriadas para o mobiliário urbano ao ar livre. Além de duráveis, possibilitam a diminuição do calor, protegem do sol e da chuva, oferecem conforto e modernidade ao ambiente. Um conceito sustentável para o transporte público de Belém", diz a Semob.

A substituição dos abrigos de passageiros nos corredores de tráfego, tais como as avenidas Marechal Hermes, Senador Lemos, Augusto Montenegro, Duque de Caxias, rua Municipalidade e na avenida Gentil Bittencourt com a Alcindo Cacela, já iniciou. "Atualmente, a Semob faz a substituição e implantação nos pontos de paradas localizados na avenida Almirante Barroso", finaliza o informativo.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.