Professor Alan Miranda denuncia lixo e entulho na Cremação

O professor também comenta sobre o descaso de quem insiste em agravar o problema

Laura Serejo*

O professor Alan da Silva Miranda, de 28 anos, denuncia lixo e entulho em um terreno abandonado localizado na Rua São Miguel, no bairro da Cremação, em Belém. O espaço virou ponto de descarte irregular de lixo, que se espalha pela via e pelas calçadas, trazendo riscos à saúde e dificultando a circulação em uma rua já estreita. O registro foi feito no dia 3 de setembro.

image Professor Alan Miranda (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Alan mora ao lado do terreno e afirma que a situação afeta diretamente sua família. “É um grande transtorno, principalmente por causa de ratos, baratas e insetos que aparecem por aqui. Na minha casa tem crianças e elas não conseguem brincar na rua, porque o lixo fica acumulado o tempo todo. Eu já tentei pedir para não jogarem mais, mas não adianta.”, relata

O professor também comenta sobre o descaso de quem insiste em agravar o problema. “Todos os dias aparecem pessoas jogando entulho. Muitas vezes, pessoas de outros bairros. Infelizmente, também tem gente daqui mesmo que descarta lixo no terreno. Isso torna a situação ainda mais difícil de controlar, porque não é só uma questão de estética; é um risco real à saúde da população.”, avalia.

O morador pede por uma solução o mais rápido possível “A gente precisa de uma solução já. O mínimo que queremos é dignidade, que respeitem a nossa rua e que esse espaço seja limpo e cuidado de verdade.”, desabafa.

A reportagem solicitou nota da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

A Ciclus Amazônia, empresa responsável pela  gestão de resíduos sólidos em Belém, informa que “o local mencionado já foi limpo pelas equipes operacionais. A coleta domiciliar na área ocorre regularmente de segunda-feira a sábado, a partir das 7h. E reforça que denúncias de descarte irregular devem ser feitas pelo número 181 – da Segurança Pública do Pará –, inclusive de forma anônima.

A empresa também esclarece que a coleta programada de entulhos, destinada a volumes de até 1 metro cúbico (o equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros), pode ser solicitada pela população por meio do Canal de Atendimento ao Cidadão, no número (91) 98405-3100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. O prazo para recolhimento do resíduo é de até 72 horas, após a solicitação”, diz a nota.

*Estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

