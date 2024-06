Passarela improvisada na BR-316 está com estrutura precária, diz denúncia

Uma passarela na BR-316, localizada em frente à uma universidade, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, está com problemas na estrutura, segundo denúncias. A passarela está sendo utilizada provisoriamente, enquanto a antiga está interditada. No local, não há nenhuma equipe trabalhando para a construção de uma nova passarela.

Passarela na BR-316, localizada em frente à uma universidade, no bairro do Coqueiro, em Belém, está com problemas na estrutura e colocando pedestres em risco (Reprodução/ Bruno Macedo)

A doméstica Francinete de Moraes, de 56 anos, conta que sente medo de usar o local para atravessar. "É a primeira vez que estou atravessando por aqui, e estou com medo, porque parece que vai desabar. De repente, vai que pisamos em um local que esteja mais comprometido. E ainda tem as chuvas também que danificam muito rápido o material, é um risco muito grande", comenta.

"Que o poder público possa olhar pela segurança dos pedestres. Aqui passam muitas pessoas idosas, que têm problemas de nervosismo como eu. Então, que possam agir com mais rapidez para poder melhorar essa situação aqui", diz.

A passarela, que não possui coberta, recebe um fluxo intenso de usuários diariamente que não estão satisfeitos com a estrutura, é o caso da aposentada Zilmar Oliveira, de 69 anos, que passa todos os dias pelo local. "Já foram trocadas algumas partes devido à deterioração, mas já tem outras furando, é um fluxo de muitas pessoas por aqui. Então tem que haver uma prioridade para fazerem logo a definitiva. Eu tenho muito cuidado, quando está chovendo eu não atravesso, porque o risco de cair é maior", afirma.

Segundo Zilmar, as providências deveriam ser tomadas o quanto antes."Eu queria que providenciasse logo essa passarela, dão prioridade para outras coisas, quando aqui tem um fluxo muito maior devido a universidade", fala.

A redação integrada de O Liberal procurou o Núcleo de Gerenciamento do Transporte Metropolitano (NGTM) para falar sobre o assunto, que respondeu com a seguinte nota, informando que “instalou uma passarela provisória para uso seguro da população durante a construção na nova passarela no local. O NGTM ressalta que a estrutura está dentro das normas técnicas, passa por constante manutenção e foi vistoriada pelo Corpo de Bombeiros antes de ser liberada. A previsão é que a nova estrutura seja entregue no segundo semestre”.

