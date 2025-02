motoristas denunciam dificuldade de trafegar pela rua custódio de almeida, no parque verde

A buraqueira está prejudicando o fluxo de pedestres e de veículos na rua Custódio de Almeida, no bairro Parque Verde, em Belém. Motoristas dizem que não tem condição de passar com os carros no local. Além de muitos buracos, a rua tem lama e água empoçada. Eles reclamam dos prejuízos e dos transtornos causados pela precariedade da via.

“É muito complicado porque esse buraco acaba estragando o nosso veículo. Acaba dando prejuízo. É um absurdo que o poder público não faça nada por nós aqui nessa rua”, disse o advogado Emilio Evangelista. Ele citou que a buraqueira também causa engarrafamento, gerando transtornos para os condutores de veículos. “Acontecem vários acidentes aqui, com carro, moto, bicicleta. A gente precisa que o poder público faça algo por nós”, afirmou.

O servidor público Giovane Ribeiro também lamentou a precariedade da rua. “Nossos carros quebram. Eu perdi o meu protetor de cárter esses dias. Tive que parar na oficina”, contou. Protetor de cárter é uma chapa de aço instalada sob o carro com a missão de proporcionar uma proteção extra ao motor. “Eu transito por aqui já tem uns quatro anos. Isso aqui nunca foi consertado, nunca foi arrumado por gestão nenhuma de prefeitura. Continua esse buraco entra dia, sai dia, chove, faz sol, faz verão. Nunca foi feito nenhum serviço nessa via pública”, afirmou, indignado.

Alessandro Reis também falou sobre a dificuldade enfrentada pelos moradores. “Eu sou comerciante aqui na área. E esse buraco é um incômodo para a nossa população que passa aí. A gente quer algo melhor para a nossa comunidade”, disse. “Eu gostaria que o prefeito olhasse um pouco mais nessa parte do Parque Verde e melhorar a nossa rua”, afirmou. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém e aguarda retorno.

A buraqueira está prejudicando o fluxo de pedestres e de veículos na rua Custódio de Almeida, no bairro Parque Verde, em Belém (Foto: Reprodução/ Raoni Joseph)

Como denunciar?

